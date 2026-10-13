Lionel Messi armó su lista con las 10 estrellas del futuro

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Lionel Messi incluyó a 10 jóvenes talentos en su selecta lista de promesas para el futuro del balompié mundial. Entre ellos sobresalen el argentino Tomás Aranda, el mexicano Gilberto Mora, el español Jesús Rodríguez y la brasileña Giovanna Waksman. Ninguno supera los 20 años.

Lionel Messi armó un equipazo

Lionel Messi eligió a futbolistas de diversas partes del mundo, incluyendo a hombres y a tres mujeres. La revelación ocurrió en la campaña publicitaria Messi +10 de una marca deportiva, la cual anticipó que esta historia reescribirá el futuro de este deporte.

El mediocentro de 19 años Tomás Aranda es una de las grandes promesas de Boca Juniors. Se recupera de una lesión en el peroné de su pierna derecha. Ya entrenó con Messi en la selección argentina e integró la gira de amistosos de Lionel Scaloni previa a la cita mundialista disputada en 2026.

Por su parte, el mexicano Gilberto Mora jugó el Mundial 2026 con el Tri y cumplirá 18 años el 14 de octubre. El mediocampista de Xolos dejará la restricción de edad para fichar en el fútbol europeo.

El año pasado, el joven nacido en Tuxtla Gutiérrez, en el sureño estado mexicano de Chiapas; se convirtió en el futbolista más joven de la historia de ganar un título con una selección mayor, al formar parte del equipo campeón de la Copa Oro.

El español de 20 años Jesús Rodríguez, extremo del Como 1907 en la Serie A italiana, fue formado en la cantera del Real Betis. Nacido en Alcalá de Guadaíra, mide 1,85 metros y juega por ambas bandas.

Su ficha está valorada en más de 30 millones de dólares y actualmente es dirigido por Cesc Fàbregas.

Una brasileña deslumbró a Messi

En el grupo destaca la brasileña Giovanna Waksman, centrocampista de 17 años nacida en Río de Janeiro que compite en el Lyon francés. Es internacional sub-17 con su país, disputó el Mundial de Marruecos y fue figura, máxima goleadora y campeona del Sudamericano de la categoría celebrado en 2024.

Dio sus primeros pasos en el fútbol playa y, posteriormente, en las categorías infantiles del Botafogo. Su superioridad técnica era tan marcada que desde muy pequeña comenzó a competir en torneos masculinos, ante la ausencia de una categoría femenina para su edad.

Su impacto en el club carioca fue tal que John Textor, tras asumir el control de la Sociedad Anónima del Fútbol (SAF) en 2022, la identificó rápidamente como una joya institucional, enviándola a la FC Florida Academy, entidad fundada por él en Estados Unidos.

Waksman continuó su formación en la academia estadounidense antes de ser anunciada por el Lyon en marzo de este año, con un contrato válido hasta junio de 2028, lo que marcó el inicio de su etapa profesional.

Los seis futbolistas restantes en la lista son el turco Can Uzun del Eintracht Frankfurt, el británico Max Dowman del Arsenal inglés, el estadounidense Zavier Gozo del Real Salt Lake, el neerlandés Kees Smit del AZ Alkmaar, la inglesa Chloe Sarwie del Chelsea y la alemana Lotta Wrede del Hamburgo.

Messi y sus 10

Nombre del jugador Nacionalidad Equipo en el que juega Giovanna Waksman Brasil Lyon Chloe Sarwie Inglaterra Chelsea Lotta Wrede Alemania Hamburgo Tomás Aranda Argentina Boca Juniors Gilberto Mora México Xolos de Tijuana Jesús Rodríguez España Como 1907 Can Uzun Turquía Eintracht Frankfurt Max Dowman Reino Unido / Inglaterra Arsenal Zavier Gozo Estados Unidos Real Salt Lake Kees Smit Países Bajos AZ Alkmaar

*Con información de EFE.

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