Liga de Quito, campeón de la Copa Libertadores 2008, se mide ante Botafogo, actual monarca del torneo continental.

La ‘U’, dirigida por el brasileño Tiago Nunes, regresa al escenario internacional ante un rival que llega con una plantilla de alto valor económico y gran presente.

Liga viajó a Brasil el 12 de agosto y se entrenó en las instalaciones del Flamengo, en la antesala de este esperado encuentro entre campeones.

Más noticias:

Botafogo vs. Liga de Quito y el valor de sus plantillas

Aunque la diferencia de presupuesto entre ambos equipos es marcada, Liga de Quito apuesta por su historia y jerarquía internacional.

Botafogo cuenta con una plantilla valorada en 164,92 millones de dólares, según datos de Transfermarkt, mientras que la de Liga de Quito alcanza los 22,35 millones de dólares.

El jugador mejor valorado de Botafogo es Danilo, brasileño de 24 años, exjugador del Nottingham Forest, con un precio estimado de USD 32,6 millones.

Por su parte, el ecuatoriano mejor cotizado es Bryan Ramírez, con un valor cercano a los USD 2 millones.

Liga de Quito ha ganado cinco títulos internacionales: una Copa Libertadores (2008), dos Copas Sudamericanas y dos Recopas Sudamericanas. Precisamente, aquella Libertadores la conquistó en Brasil, cuando venció a Fluminense en penales en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La serie arranca con un sabor especial porque son dos campeones frente a frente.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

Partido: Botafogo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 14 de agosto del 2025

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro