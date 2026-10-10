Moisés Caicedo volvió y el Chelsea se acordó de ganar

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Moisés Caicedo volvió a sumar minutos con el Chelsea tras superar una molestia física que lo alejó de las canchas durante tres partidos de la Premier League. Su reaparición coincidió con el regreso al camino del triunfo de los ‘Blues’ por 5-1 ante el Bournemouth.

Moisés Caicedo volvió con tres puntos

Moisés Caicedo fue incluido por el entrenador español Xabi Alonso en el equipo titular del Chelsea para enfrentar al Bournemouth este sábado 10 de octubre de 2026 por la sexta fecha de la Premier League en Stamford Bridge.

El ecuatoriano jugó 14 minutos en la temporada el domingo 30 de agosto en la victoria 4-3 ante el Brighton, su exclub. Una lesión en el gemelo lo obligó a abandonar el terreno de juego con evidentes muestras de dolor.

41 días después, totalmente recuperado, retomó el protagonismo de un equipo que en su ausencia sumó derrotas contra el Arsenal y Brentford de visita y ante el Hull City en casa. Estos traspiés lo hicieron perder terreno en la tabla de posiciones.

Caicedo fue fundamental durante los 72′ que estuvo en el campo, aportándole al mediocampo personalidad y recuperación rápida del balón junto al inglés Jordan Henderson, una de las incorporaciones para este curso tras la salida del argentino Enzo Fernández.

Henderson (2′ y 70′), Morgan Rogers (3′) y el brasileño João Pedro (46′ y 67′) fueron los encargados de encarrilar la esperada victoria, mientras que su compatriota Evanilson (51′) le puso algo de suspenso a este intenso duelo.

Con este triunfo, el Chelsea escaló hasta el quinto lugar con 10 puntos. El líder es Manchester City con 15. El domingo visitarán al Liverpool, séptimo con nueve, en Anfield, en el que promete ser uno de los duelos más vibrantes del fin de semana.

Agenda apretada del Chelsea

La agenda del ‘Niño Moi’ para lo que resta del mes contempla visitar al Everton y recibir al Tottenham y Manchester United por la Premier League. También se medirá ante el Liverpool por la cuarta ronda de la EFL Cup.

En el horizonte aparece la fecha FIFA programada del 9 al 17 de noviembre, en donde se espera que el entrenador argentino Marcelo Gallardo lo incluya en la lista de convocados de la Selección de Ecuador para los dos amistosos que serán anunciados en los próximos días.

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