Moisés Caicedo es multado en Inglaterra y queda cerca de una posible suspensión

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Moisés Caicedo recibió una multa de 1444 libras esterlinas (1918 dólares) y ocho puntos de penalización en Inglaterra después de ser declarado culpable de conducir sin una licencia válida y sin seguro. El mediocampista ecuatoriano del Chelsea protagonizó así un episodio fuera de las canchas.

El hecho ocurrió cuando las autoridades detuvieron al futbolista mientras conducía un Audi RSQ8 cerca del centro de entrenamiento del Chelsea, ubicado en Cobham, Surrey.

Las infracciones corresponden a abril de 2025 y posteriormente el caso llegó hasta el Tribunal de Magistrados de Crawley, donde se estableció la sanción para el jugador.

Moisés Caicedo recibe ocho puntos de penalización

Además de la multa económica, Moisés Caicedo recibió ocho puntos de penalización en su historial como conductor.

La resolución deja al ecuatoriano próximo a una posible suspensión relacionada con las normas de tránsito británicas.

El Chelsea había señalado anteriormente que la situación correspondía a un asunto personal del futbolista.

Caicedo, nacido en Santo Domingo el 2 de noviembre de 2001, tiene 24 años y se desempeña principalmente como mediocampista defensivo.

¿Cuándo volverá a jugar Moisés Caicedo?

La sanción llega mientras el ecuatoriano atraviesa una temporada marcada por una lesión en el gemelo. Hasta el momento apenas ha podido disputar 14 minutos de competición y su retorno está previsto para el 9 de octubre de 2026.

El volante llegó al Chelsea en agosto de 2023 procedente del Brighton por 115 millones de libras esterlinas, una cifra récord para el fútbol británico.

Caicedo renovó su vínculo con el conjunto londinense en abril de 2026 y tiene contrato vigente hasta junio de 2033.

Durante la pretemporada, Xabi Alonso destacó públicamente sus cualidades futbolísticas, personalidad y mentalidad competitiva.

La ausencia del seleccionado ecuatoriano ha obligado al Chelsea a buscar otras alternativas en la mitad de la cancha durante el inicio de temporada. Su eventual regreso permitiría al cuerpo técnico recuperar a uno de los jugadores considerados importantes dentro del proyecto deportivo del club.