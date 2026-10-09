Moisés Caicedo volverá a jugar con el Chelsea tras superar lesión

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Moisés Caicedo reaparecerá en el Chelsea tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas por mes y medio. El centrocampista ecuatoriano ya entrenó con normalidad y está a disposición del cuerpo técnico.

Moisés Caicedo reaparecerá ante el Bournemouth

Moisés Caicedo, prácticamente sin minutos en esta temporada con el Chelsea, solo ha jugado 14 minutos con el equipo de Xabi Alonso. Fue el pasado 30 de agosto contra el Brighton & Hove Albion y desde entonces se ha perdido los siguientes cuatro encuentros.

“Está listo para jugar”, dijo Alonso este viernes 9 de octubre de 2026 en rueda de prensa antes del partido contra el Bournemouth, que se jugará el sábado 11 desde las 09:00 en Stamford Bridge por la sexta fecha de la Premier League.

“Hemos aprovechado estas semanas para que volviera a estar en forma y se ha entrenado bien. Cualquier equipo echaría de menos a un jugador de su calidad y su importancia. Le hemos echado de menos y nos alegramos de tenerle de vuelta. Se siente mejor”, dijo su DT.

Para este encuentro, de obligatoria victoria para el Chelsea, que perdió contra el Arsenal, el Hull City y el Brentford en sus últimos tres partidos de Premier, Alonso también recupera a Marco Palestra, aún sin minutos, João Pedro, Reece James y Cole Palmer.

Caicedo tampoco jugó con Ecuador

Moisés Caicedo fue el gran ausente de la Selección de Ecuador en la gira de tres partidos amistosos por Asia que marcó el debut del argentino Marcelo Gallardo como entrenador.

El mediocampista vio desde lejos la derrota 3-0 ante Corea del Sur y los empates en el tiempo reglamentario 0-0 contra Japón y 1-1 ante Panamá, que luego terminaron en derrota en la tanda de penales.

El último encuentro del oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas con la camiseta de la Tri se registró el martes 30 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Estuvo sobre el césped del Estadio Azteca durante los 90 minutos. Su aporte fue intrascendente y no pudo evitar la derrota 2-0 y posterior eliminación del combinado nacional ante un México que lució superior todo el tiempo.

Se espera que reaparezca en la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, programada del 9 al 17. Aún no hay confirmados los rivales, pero todo apunta a que saldrán de esta parte del mundo.

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