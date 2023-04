Partidos y horarios de la fecha 5 de la LigaPro en Ecuador

José Angulo celebra el gol marcado con Liga de Quito a Gualaceo en la cuarta fecha de la LigaPro 2023. Foto: Twitter @LDU_Oficial.

Los partidos de la fecha 5, en la LigaPro Serie A de Ecuador, se jugarán desde el viernes 7 de abril del 2023. La jornada empezará con el encuentro Orense vs. Deportivo Cuenca.

En el fin de semana resaltan los encuentros Aucas vs. Emelec, Guayaquil City vs. Liga y otros. Además, Cumbayá recibirá al Barcelona en el cierre de la fecha.

El juego entre Orense vs. Deportivo Cuenca, a jugarse el viernes 7 de abril de 2023 desde las 19:00 en el estadio 9 de Mayo de Machala, será el punto de partido de una jornada en la que ambos clubes buscan seguir escalando en la tabla de posiciones.



Orense viene de ganar por 3-2 a Guayaquil City en la cuarta jornada. Los goles de Andy Burbano, Rodrigo Rivas y Dany Coronel le dieron los tres puntos a los dirigidos por el entrenador nacional Juan Carlos León.



Orense se colocó en la cuarta casilla con 7 puntos. Independiente del Valle, con 9, es el líder en solitario.



Por su parte Deportivo Cuenca viene de caer goleado por 3-0 ante Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato, un resultado que remeció al equipo del argentino Gabriel del Valle.



Con 6 puntos el Deportivo Cuenca es décimo en la tabla de posiciones. Un triunfo en Machala los pondrá a la par con Independiente del Valle y los volverá a enrumbar en una temporada en donde ya vencieron a Liga de Quito y Cumbayá.

Los partidos de la fecha 5 en Ecuador

7 de abril

Partido: Orense vs. Deportivo Cuenca

Hora: 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Transmiten: GolTV / Star+

8 de abril

Partido: Gualaceo vs. Técnico Universitario

Hora: 13:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Universidad Católica

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Delfín

Hora: 18:00

Estadio: Banco Guayaquil

Transmiten: GolTV / Star+

9 de abril

Partido: Mushuc Runa vs. Libertad FC

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Aucas vs. Emelec

Hora: 18:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Transmiten: GolTV / Star+

10 de abril

Partido: Barcelona vs. Cumbayá

Hora: 19:00

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+

