Fabián Bustos recibe críticas por la derrota de Barcelona en Libertadores

El entrenador Fabián Bustos no tiene contentos a muchos hinchas del Barcelona SC.

El jueves 6 de abril de 2023, horas después de la derrota sufrida por Barcelona SC ante Cerro Porteño (2-1) en la primera fecha de la Copa Libertadores en Asunción, los hinchas canarios no se guardaron nada y cargaron en contra del DT con el hashtag #FueraBustos.



El poco juego ofensivo del equipo, las constantes falencias defensivas, arrancar con Damián Díaz, Pedro Pablo Velasco y Bruno Piñatares en la formación inicial, son algunos de los reclamos que los aficionados toreros le hacen a Fabián Bustos.



"Mañana todos en el aeropuerto #FueraBustos", escribió Franklin Díaz una vez que la derrota de Barcelona SC se consumó en Paraguay.



"Fuera Bustos y Fuera P.P. Velasco", fue el mensaje que dejó el usuario David BSC, en referencia al bajo accionar que mostró el lateral derecho nacional, quien cometió la falta que derivó en el penal y posterior gol de Cerro Porteño.



"¡FUERA BUSTOS! Sus presentaciones son de horror. No recuerdo haber visto a un @BarcelonaSC tan malo. No jugamos a NADA!", mencionó Oscar García la noche del 5 de abril.

Fabián Bustos y Barcelona SC

Fabián Bustos llegó a Barcelona SC en 2020 desde el Delfín de Manta. En febrero de 2022 se marchó al Santos de Brasil, pero regresó a los guayaquileños en septiembre del mismo año.



Según SofaScore, Fabián Bustos dirigió a Barcelona SC, hasta el 5 de abril, en 106 partidos, logró 51 victorias, 25 empates y 30 derrotas.



Estos números le dan un rendimiento que alcanza el 56% de los puntos disputados, nada mal para un entrenador, pero que en Barcelona SC no tiene nada contentos a sus hinchas.

¿Qué se le viene a Barcelona?

El lunes 10 de abril Barcelona SC cerrará, desde las 19:00, la quinta fecha del torneo nacional recibiendo en el estadio Monumental al Cumbayá.



El sábado 15 tendrá que ir al Rodrigo Paz Delgado para enfrentarse contra Liga de Quito. El juego arrancará desde las 18:00.



El miércoles 19 volverá a jugar la Copa Libertadores y tendrá que recibir en el Monumental a Bolívar, cuadro que en la primera fecha se despachó con un claro 3-1 ante Palmeiras en La Paz.

