Liga de Quito visita a Libertad en Loja en un partido clave del hexagonal final, con la clasificación a la Copa Libertadores en juego.
Liga de Quito visitará a Libertad en el estadio Reina del Cisne, en Loja, por la novena fecha del hexagonal final del campeonato ecuatoriano de fútbol desde las 16:30.
El encuentro resulta determinante para los albos en su objetivo de mantenerse en el segundo lugar de la clasificación acumulada y asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores.
Con Independiente del Valle ya proclamado campeón, la mayor expectativa se centra en la disputa entre Liga de Quito y Barcelona SC por el segundo puesto de la tabla. Ese lugar entrega un cupo directo a la Copa Libertadores, mientras que el tercero accederá a la fase previa del torneo continental.
En esta jornada, los albos afrontan un compromiso exigente ante Libertad, mientras que Barcelona SC será local frente a Orense. Además, Universidad Católica recibirá a Independiente del Valle, en encuentros que se jugarán de forma simultánea desde las 16:30.
Liga de Quito jugará ante Universidad Católica la final de la Copa Ecuador el 18 de diciembre.
Definición de cupos internacionales
Independiente del Valle lidera la clasificación con 76 puntos, seguido por Liga de Quito con 66, Barcelona con 64, Universidad Católica con 58, Orense con 55 y Libertad con 53. La diferencia de goles favorece a los albos en la lucha directa con Barcelona SC.
La novena fecha del campeonato ecuatoriano se disputa en Guayaquil, Loja, Quito, Ambato y Manta. La jornada comenzó con los triunfos de Deportivo Cuenca y Aucas, y concluirá con el partido entre Emelec y El Nacional.
Alineaciones listas
Alineación de Libertad:
Nazareno, Becerra, García, Biojó, Quiñónez, Humanante, Zambrano, Quiñónez, Ayoví, Arboleda, Caicedo.
Alineación de Liga de Quito:
Domínguez, Quintero, Allala, Adé, Quiñónez, Ramírez, Gruezo, Cornejo, Villamil, Alzugaray, Estrada.
Empieza el partido
Se inicia el partido en Loja entre Libertad y Liga de Quito, por la penúltima fecha del torneo ecuatoriano de fútbol. A la par, se juegan otros dos partidos: Barcelona vs. Orense y Católica vs. IDV.
Goolll!!!!!
Pasaron 16 segundos y Michael Estrada ya anotó. Sacaron desde el medio, la pelota fue hacia atrás para Adé y, tras un centro al área de Quintero, Estrada definió con el pie para marcar el gol a favor de LDU que ya gana 0-1.
18 minutos
¡Gol de Libertad! Los locales empatan a los 18 minutos con un penal ejecutado por Carlos Arboleda, que venció a ‘Dida’ Domínguez. La falta que originó el penal fue de Adé. 1-1 el partido.
28 minutos
Leonel Quiñónez, de Liga de Quito, fue expulsado tras una revisión del VAR. El jugador albo cometió una falta sobre Orlin Quiñónez y recibió la tarjeta roja a los 28 minutos.
38 minutos
Orlin Quiñónez anotó el 2-1 a favor de Libertad ante Liga de Quito. Los lojanos dieron vuelta al marcador, mientras que LDU, que juega con un jugador menos, se complica en su lucha por el segundo lugar del torneo.
Final del primer tiempo
Final del primer tiempo. Libertad gana 2-1 a Liga de Quito. Con la victoria parcial de Barcelona en Guayaquil, los albos se mantienen terceros, mientras que BSC se coloca segundo en la tabla, disputando el cupo directo a la Copa Libertadores.
De mantenerse el resultado, sería el primer triunfo de Libertad sobre LDU en la historia.
Segundo tiempo
Se inicia el segundo tiempo en Loja. Liga de Quito realiza variantes: sale Cornejo e ingresa Pastrán; sale Estrada y entra Medina en el ataque. Libertad gana 2-1.
-
60 minutos
Libertad sigue ganando 2-1 a Liga de Quito en Loja. LDU empieza a mostrarse más ofensivo en busca del empate, pese a jugar con un hombre menos.
-
80 minutos
Liga de Quito cae 1-2 ante Libertad en Loja. De concretarse, el cuadro lojano lograría su primera victoria ante LDU en su historia.