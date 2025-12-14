Liga de Quito visita a Libertad en Loja en un partido clave del hexagonal final, con la clasificación a la Copa Libertadores en juego.

Liga de Quito visitará a Libertad en el estadio Reina del Cisne, en Loja, por la novena fecha del hexagonal final del campeonato ecuatoriano de fútbol desde las 16:30.

El encuentro resulta determinante para los albos en su objetivo de mantenerse en el segundo lugar de la clasificación acumulada y asegurar un cupo directo a la Copa Libertadores.

Liga de Quito

Con Independiente del Valle ya proclamado campeón, la mayor expectativa se centra en la disputa entre Liga de Quito y Barcelona SC por el segundo puesto de la tabla. Ese lugar entrega un cupo directo a la Copa Libertadores, mientras que el tercero accederá a la fase previa del torneo continental.

En esta jornada, los albos afrontan un compromiso exigente ante Libertad, mientras que Barcelona SC será local frente a Orense. Además, Universidad Católica recibirá a Independiente del Valle, en encuentros que se jugarán de forma simultánea desde las 16:30.

Liga de Quito jugará ante Universidad Católica la final de la Copa Ecuador el 18 de diciembre.

Definición de cupos internacionales

Independiente del Valle lidera la clasificación con 76 puntos, seguido por Liga de Quito con 66, Barcelona con 64, Universidad Católica con 58, Orense con 55 y Libertad con 53. La diferencia de goles favorece a los albos en la lucha directa con Barcelona SC.

La novena fecha del campeonato ecuatoriano se disputa en Guayaquil, Loja, Quito, Ambato y Manta. La jornada comenzó con los triunfos de Deportivo Cuenca y Aucas, y concluirá con el partido entre Emelec y El Nacional.