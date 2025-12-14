Barcelona SC se impone 1-0 a Orense en el estadio Monumental de Guayaquil cumplidos 72 minutos del partido correspondiente a la novena fecha del hexagonal final del campeonato ecuatoriano de fútbol.

El resultado mantiene al equipo amarillo con opciones de alcanzar el segundo lugar del torneo.

El conjunto torero se adelantó en el marcador con un gol de Octavio Rivero a los 28 minutos del primer tiempo. La anotación le da ventaja parcial en un encuentro clave, disputado en horario unificado junto a los otros dos partidos de la jornada.

Luego, en el segundo tiempo, Joao Rojas erró un penal a los 72′.

Con Independiente del Valle ya confirmado como campeón, la lucha por el segundo lugar se centra entre Barcelona SC y Liga de Quito. Esa posición resulta determinante por el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Liga de Quito y Barcelona SC se juegan un premio económico cercano a los cinco millones de dólares en la recta final del campeonato ecuatoriano. La clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores garantiza tres millones de dólares, además de ingresos adicionales por mérito deportivo.

En esta fecha, además del encuentro entre Barcelona SC y Orense en Guayaquil, Universidad Católica enfrenta a Independiente del Valle en Quito, mientras que Liga de Quito visita a Libertad en Loja. Los tres encuentros se juegan desde las 16:30.

Impacto en la tabla y en los cupos internacionales

El segundo lugar del campeonato ecuatoriano garantiza la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese objetivo mantiene a Barcelona SC con expectativa, a la espera del resultado del compromiso de Liga de Quito.

Independiente del Valle lidera la clasificación con 76 puntos. Liga de Quito suma 66 unidades, seguido por Barcelona SC con 64. Más atrás aparecen Universidad Católica con 58, Orense con 55 y Libertad con 53.

La novena fecha del torneo se disputa en cinco ciudades del país: Guayaquil, Loja, Quito, Ambato y Manta. La jornada se inició con las victorias de Deportivo Cuenca y Aucas como visitantes.