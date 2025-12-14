¿Quién juega hoy? Fecha 9 del campeonato ecuatoriano

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La fecha 9 del hexagonal final del campeonato ecuatoriano de fútbol se juega entre el 13 y 15 de diciembre de 2025. ¿Quién juega hoy?

En la jornada de este domingo 14 de diciembre del 2025 se incluyen tres encuentros claves con Independiente del Valle, Barcelona SC y Liga de Quito en acción, con implicaciones por la clasificación a la Copa Libertadores.

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¿Quién juega hoy?

Los partidos de este domingo 14 se jugarán desde las 16:30 en horario unificado. Barcelona SC recibirá a Orense en el Monumental.

Liga de Quito visitará a Libertad en el Reina del Cisne. Universidad Católica se medirá con el campeón Independiente del Valle.

Con IDV ya proclamado campeón, los tres encuentros pueden definir la ubicación final de los equipos en la tabla y los últimos cupos para el torneo continental.

Barcelona Sporting Club necesita la victoria y que Liga de Quito pierda para recuperar el segundo lugar y mantener opciones propias de clasificar.

Un triunfo de los albos, acompañado de un empate o derrota amarilla, mantendría a LDU en la segunda posición gracias a su diferencia de goles superior.

Independiente del Valle lidera la clasificación con 76 puntos, seguido por Liga de Quito con 66, Barcelona con 64, Católica con 58, Orense con 55 y Libertad con 53.

La fecha 9 del fútbol ecuatoriano

La novena fecha se disputará en cinco ciudades. Guayaquil, Loja, Quito, Ambato y Manta serán las sedes.

Además de los partidos de este domingo, la jornada comenzó el sábado 13 de diciembre con la victoria a domicilio del Deportivo Cuenca ante Macará por 1-0, así como con el triunfo visitante del Aucas frente al Delfín, también por 1-0.

La jornada concluirá el lunes 15 con el partido entre Emelec y El Nacional.