Quito marca el camino de los campeones nacionales en el último lustro

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Campeonato Ecuatoriano está por llegar a su final y, aunque aún restan dos fechas, Independiente del Valle ya se consagró campeón de la temporada 2025.

Con este título, se mantiene la hegemonía de los clubes capitalinos, que han dominado el fútbol nacional durante los últimos cinco años.

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Mientras el fútbol de la Costa —especialmente Guayaquil, hogar de Barcelona SC y Emelec— perdió protagonismo en este periodo, los equipos de Quito consolidaron una etapa de supremacía sostenida.

En Quito está la ruta del campeón

Desde 2021, todos los campeones del fútbol ecuatoriano han surgido de Quito, en contraste con el periodo 2012–2017, cuando Emelec (4 títulos) y Barcelona SC (2 títulos) dominaron ampliamente.

La racha quiteña comenzó en 2021, cuando Independiente del Valle consiguió su primera estrella al derrotar a Emelec en la final.

En 2022, fue el turno de Sociedad Deportiva Aucas, que también levantó su primer título histórico tras vencer a Barcelona SC.

Posteriormente, Liga de Quito logró el bicampeonato 2023–2024, el primero registrado en la era de la Liga Profesional, superando en ambas finales a Independiente del Valle.

En 2025, Independiente del Valle volvió a coronarse campeón, esta vez sin disputar una final debido al cambio de formato del torneo, extendiendo a cinco años consecutivos la supremacía de la capital.

La capital manda en el siglo XXI

En lo que va del siglo XXI, el campeonato ecuatoriano ha tenido 10 campeones distintos en 26 años, que suman 27 títulos.

Sin embargo, Quito destaca como el gran epicentro del fútbol nacional, concentrando la mayoría de coronas.

Los clubes capitalinos han obtenido 15 títulos, equivalentes al 55% de todos los campeonatos del siglo:

Liga de Quito: 7

7 Deportivo Quito: 3

3 El Nacional: 2

2 Independiente del Valle: 2

2 Aucas: 1

Guayaquil se queda con el 33% de los títulos:

Emelec: 6

6 Barcelona SC: 3

El restante 11% corresponde a otras ciudades:

Delfín (Manta): 1

1 Deportivo Cuenca (Cuenca): 1

1 Olmedo (Riobamba): 1

Los números reflejan que, tanto en el último lustro como en la perspectiva histórica del siglo XXI, Quito se mantiene como el mayor semillero de campeones del fútbol ecuatoriano.

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