El Deportivo Cuenca confirmó este miércoles 10 de diciembre la salida de Norberto Araujo al finalizar la temporada 2025.

El anuncio fue realizado por el gerente deportivo del club, Luis Miguel Escalada, en una rueda de prensa en la que se puso fin a semanas de rumores sobre la continuidad del entrenador argentino–ecuatoriano.

Araujo, quien asumió en septiembre de 2024, completará 15 meses en el cargo antes de dejar la institución.

“Nos reunimos con Norberto. La renovación estaba encaminada, pero el día a día del club es muy desgastante y los últimos resultados no fueron lo esperado. Me comunicó su decisión de no seguir el próximo año”, explicó Escalada.

El ciclo de Araujo en Deportivo Cuenca llegó a su fin

Salvación del descenso en 2024

Cuando llegó al banquillo, Araujo tomó a un Deportivo Cuenca comprometido con el descenso.

Bajo su dirección, el equipo logró estabilidad y cerró la temporada 2024 con 29 puntos, ubicándose en el puesto 13 y fuera de la zona roja. Su registro en ese primer tramo fue de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Un 2025 irregular y lleno de contrastes

En la presente temporada, el Cuenca mostró dos caras. En la primera etapa del campeonato, el equipo finalizó séptimo con 46 puntos, igualado con Libertad FC, pero quedó fuera del hexagonal del título por criterios de desempate.

El tramo final estuvo marcado por polémicas arbitrales que Araujo y la dirigencia denunciaron públicamente.

En el hexagonal por el cupo a la Copa Sudamericana, el equipo no logró sostener su favoritismo.

Actualmente es tercero con 53 puntos y, aunque aún tiene opciones matemáticas, Macará lidera con 59 unidades y una diferencia de gol ampliamente favorable.

Copa Ecuador sin premio

En la Copa Ecuador, Araujo avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Liga de Quito.

Balance del ciclo de Araujo

Durante sus 50 partidos dirigidos al frente del Deportivo Cuenca, Norberto Araujo registró:

19 victorias

12 empates

19 derrotas

46% de efectividad

