Enner Valencia recibió este martes 9 de diciembre de 2025 la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo, entregado en el Hemiciclo Nela Martínez de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Uno de los argumentos de la Asamblea Nacional para entregar este reconocimiento a Enner Valencia se sostiene en su “destacada participación a nivel internacional”, tanto en clubes como en la Selección de Ecuador.

Enner Valencia, el goleador histórico de Ecuador

El nombre de Enner Valencia es sinónimo de gol en la historia de la Selección de Ecuador. El delantero ha consolidado un legado estadístico que lo ubica, de manera oficial, como el máximo artillero en la historia de la Tri.

Con un registro que asciende a 48 goles en 103 partidos internacionales, Valencia no solo lidera la tabla goleadora histórica, sino que se ha erigido en la principal referencia ofensiva del equipo nacional a lo largo de más de una década.

Fue una pieza central en las participaciones de Ecuador en los mundiales, debutando con goles decisivos en Brasil 2014. Ocho años después, en Catar 2022, reafirmó su estatus de ídolo al anotar los primeros tres goles de su selección en el torneo.

Previo a ello, debutó con el equipo nacional el 29 de febrero de 2012 en un amistoso ante Honduras disputado en el Estadio George Capwell, la casa de Emelec, club en el que debutó en 2010 con Jorge Sampaoli como entrenador y con Sebastián Beccacece, actual DT de la Tri, como su asistente.

En el 2026 será la principal carta ofensiva del combinado tricolor. Junto a Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, comandarán el ataque en el grupo E, donde enfrentarán a Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

