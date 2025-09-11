El Pachuca de México anunció la incorporación del delantero ecuatoriano Enner Valencia para el Torneo Apertura de la Liga Mx en este 2025. Esta será la segunda etapa del delantero en la escuadra ‘tuza’, donde ya jugó en el 2014.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto de la ciudad homónima dio a conocer el fichaje del futbolista. La vinculación entre él y el club mexicano se produjo dos días después de que este jugase las eliminatorias con la Selección de Ecuador y anotase su gol 47 con la escuadra.

Los ‘tuzos’ aprovecharon para presentar a Valencia con un video en el cual hacían referencia a la película ‘Volver al Futuro‘. Allí, el oriundo de Esmeraldas ingresaba a un auto DeLorean -utilizado en el film- y daba un mensaje a la afición.

“Querida afición de Tuzos, soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo”, señalaba el delantero.

Enner Valencia ya sabe de goles con el Pachuca

En su primera etapa en con el Pachuca, Valencia jugó el torneo Clausura 2014. Marcó 18 goles en 25 partidos, 12 en fase regular y seis en fase final, lo que lo convirtió en campeón de goleo.

Ese rendimiento lo catapultó al West Ham de la Premier League. Tras su trajín con los ‘hammers’, este también pasó por Everton, Tigres, Fenerbahçe e Internacional de Porto Alegre.

Enner Valencia, el máximo goleador histórico de Ecuador

Enner Valencia arriba al Pachuca como el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador. Sus 37 goles con la Tri lo hacen inalcanzable dentro del combinado nacional.

En la pasada eliminatoria, Valencia también llegó a ser el mayor artillero de la Tri en eliminatorias. Este sumó 15 goles en cuatro ciclos clasificatorios, igualó a Felipe Caicedo y solo quedó por detrás de Agustín Delgado.

Con su vinculación al Pachuca, este también buscará mantener el ritmo para el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. El delantero anunció que aquella será su última etapa con la escuadra de la mitad del mundo.

