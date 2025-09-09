Enner Valencia fue uno de los jugadores que más aplausos recibió en el Estadio Monumental antes de que arranque el partido de la fecha 18 de las eliminatorias al Mundial 2026 entre la Selección de Ecuador y Argentina.

La ovación que recibió Enner Valencia fue por haber completado los 100 partidos con la Selección de Ecuador. Por tal razón, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo homenajeó antes de que el balón ruede en el Monumental.

El homenaje a Enner Valencia

El reloj marcaba las 16:31 de este martes 9 de septiembre de 2025. El frío clima de Guayaquil por unos segundos pasó a un segundo plano cuando la voz del estadio nombró a Enner Valencia durante su arribo a los camerinos.

Aplausos, gritos y el sonido de las bubuzelas invadieron los cuatro costados de la casa de Barcelona SC.

El homenaje se realizó exactamente a las 17:06. Enner Valencia saltó a la cancha por la mitad de un pasillo de honor que le hicieron sus compañeros. Estuvo acompañado de su familia, mientras los aficionados encendían sus celulares para quedarse con un recuerdo de esta memorable jornada.

Antes de que los principales directivos de la FEF le entregaran una camiseta con el número 100 en la espalda, que lo certificó como el séptimo jugador de la Selección de Ecuador en alcanzar dicha cantidad de juegos, se proyectó un video con sus goles en la pantalla gigante de la general norte.

Los más de 50 000 hinchas presentes en el Monumental también se involucraron en el homenaje con un estruendoso aplauso. Al mismo tiempo, empezaron a corear el nombre del histórico delantero de 35 años de edad.

‘Superman’ se une a Iván Hurtado (168), Walter Ayoví (121), Édison Méndez (111), Álex Darío Aguinaga (109), Ulises de la Cruz (102) y Luis Capurro (101), los únicos futbolistas de la Tri que defendieron su camiseta en 100 o más partidos.

Además, el delantero de San Lorenzo, Esmeraldas, jugó su último partido de eliminatorias. Los amistosos de las fechas FIFA de octubre, noviembre y marzo, más la Copa del Mundo 2026, parecen ser los últimos como seleccionado nacional.

Si suma minutos en los cinco amistosos confirmados y los tres de la fase de grupos del Mundial, superará a Capurro y a De la Cruz. Quedará a uno solo de Aguinaga, el histórico capitán tricolor que fue uno de los pilares en la primera clasificación a Corea-Japón 2002.

Julio Estrella/EL COMERCIO.

Valencia en la Selección

Enner Valencia debutó con la Selección de Ecuador el 29 de febrero de 2012 en un amistoso ante Honduras disputado en el Estadio George Capwell, la casa de Emelec, club en el que debutó en 2010 con Jorge Sampaoli como entrenador y con Sebastián Beccacece, actual DT de la Tri, como su asistente.

Trece años más tarde, el delantero ingresó al club de los centenarios y con 46 tantos es el máximo goleador histórico. Superó con autoridad a Agustín Delgado, otro de los pesos pesados del combinado nacional, que se quedó con 31.

Valencia también ostenta el récord de ser el máximo anotador en los mundiales. En 2014 acumuló tres ante Suiza (1) y Honduras (2), y en Catar 2022 marcó dos a los locales y uno a Países Bajos, para completar seis.

Delgado es el segundo con tres. Su marca es difícil de superar, tomando en cuenta que en 2002 anotó el primer gol de Ecuador en una Copa del Mundo. Fue ante México en la derrota 2-1.

Carlos Tenorio con dos, y Édison Méndez —autor del gol del primer triunfo mundialista ante Croacia en Corea-Japón 2002—, Iván Kaviedes y Moisés Caicedo con uno, completan el cuadro de goleadores nacionales en la máxima cita de selecciones.

Julio Estrella/EL COMERCIO.

