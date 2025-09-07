La Selección de Ecuador disputará este martes 9 de septiembre su último partido de las eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, cuando reciba a Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil. El camino no fue sencillo, ya que arrancó con una sanción impuesta por el TAS por el caso Byron Castillo, que los obligó a iniciar con menos tres puntos en la tabla.

El pasado sábado 6 de septiembre, tras el primer entrenamiento de la Tri de Sebastián Beccacece, varios jugadores atendieron a la prensa. Entre ellos estuvieron Xavier Arreaga, Enner Valencia y Hernán Galíndez, quien hizo un repaso de lo que ha sido este proceso clasificatorio.

Una eliminatoria complicada para Ecuador

Galíndez reconoció que lo vivido en este proceso ha sido difícil de asimilar.

“Ha sido una eliminatoria muy complicada, dura. Tengo un recuerdo latente del día que sufrimos la sanción de parte del TAS, de arrancar con menos tres puntos y todos nos preguntábamos cómo se iba a hacer para clasificar al Mundial 2026”, comentó el arquero nacionalizado.

Además, recordó que el equipo atravesó un cambio importante en medio de la competencia.

“Luego vino el cambio de técnico, con Sebastián Beccacece. Con él, estos últimos once partidos fueron muy buenos. Solo perdimos con Brasil de visitante, recibimos muy pocos goles y todavía tenemos la posibilidad matemática de terminar en el segundo lugar”, analizó.

El aporte de los jóvenes y la evolución de Ecuador

El guardameta resaltó también el aporte de las nuevas generaciones en el combinado nacional.

“Me parece que se le está dando un estilo de juego a la selección, creo que se hicieron las cosas muy bien y, sin dudas, habrá cosas que mejorar todavía de cara al Mundial”, expresó.

Insistió en que, de no haber existido la sanción inicial, Ecuador ya estaría en el segundo lugar de la tabla antes de la última jornada. “Todo eso hay que mirar. Somos una selección muy difícil de vencer, cualquier equipo que se pare frente a nosotros la va a pasar mal”, aseguró.

Un partido especial para Galíndez

Sobre el duelo contra Argentina, país donde nació, Galíndez dejó claro que su compromiso está únicamente con la camiseta tricolor.

“Cada vez que me pongo la tricolor es el privilegio más grande que puedo tener, sea el rival que sea o la competencia que sea”, manifestó.

