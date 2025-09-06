La Selección de Ecuador se prepara para cerrar su camino en las eliminatorias al Mundial 2026 y lo hará con un ingrediente especial, el último partido de Enner Valencia en este torneo.

El delantero, máximo goleador en la historia de la Tricolor, confirmó este sábado 6 de septiembre que el duelo ante Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil, será su despedida de las clasificatorias.

En rueda de prensa, posterior al primer entrenamiento de la Tri en Guayaquil, Valencia respondió preguntas sobre el presente del equipo y la falta de gol. Sin embargo, también se tomó un momento para reflexionar sobre su carrera en la selección y dio a entender que este será su último encuentro por eliminatorias, con la esperanza de retirarse de la selección tras un gran Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

“Después de tantas cosas vividas en la selección, momentos lindos y otros no tanto, siempre he disfrutado cada instante. Será un partido muy especial porque por primera vez estará toda mi familia en un estadio en eliminatorias. Esperamos que esta despedida sea con una victoria ante Argentina”, declaró Valencia.

Valencia, emocionado, también reconoció que está cerca de alcanzar una marca histórica, sus 100 partidos con Ecuador.

“Parece que fue ayer cuando debuté. Lo he disfrutado mucho, vivimos esto partido a partido y solo Dios sabrá cuándo tendré que dejar la selección. Ojalá sea después del Mundial y con un gran torneo”, añadió.

¿Cuándo juega Ecuador?

La Selección de Ecuador cerrará las eliminatorias contra Argentina el próximo martes 9 de septiembre.

El partido se jugará a las 18:00, en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en Guayaquil.

La huella de Enner Valencia en Ecuador

Enner Valencia debutó con Ecuador en 2012 y desde entonces se ha convertido en un referente indiscutible.

Con 99 partidos internacionales, suma 46 goles y 14 asistencias, cifras que lo consolidan como el máximo goleador en la historia de la selección.

Sus registros en grandes torneos también lo destacan. Es el máximo goleador ecuatoriano en Mundiales, con seis tantos en seis partidos, y uno de los goleadores históricos de la Tri en eliminatorias, con 14 goles en 41 partidos.

De jugar el Mundial 2026, Valencia se uniría a Édison Méndez como los únicos ecuatorianos en disputar tres Copas del Mundo distintas. Ya estuvo en Brasil 2014 y Catar 2022, donde marcó y se convirtió en figura.

