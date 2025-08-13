Marlon ‘Chito’ Vera sorprendió a sus fanáticos este miércoles 13 de agosto con un cambio de look que compartió en sus redes sociales, etiquetando al futbolista Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador.

En una historia de Instagram, el peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas de la UFC, que compite en la categoría de peso gallo, publicó una foto luciendo un corte muy similar al que Enner ha llevado en varias ocasiones: rapado casi por completo, con una fina franja de cabello en el centro de la cabeza.

“Ando con el del 13”, escribió Chito, en referencia al número de camiseta de Enner, a quien también etiquetó. El delantero respondió reposteando la imagen en sus propias historias con el mensaje: “Hermanito”.

La amistad entre ambos deportistas se ha hecho evidente en distintas ocasiones. De hecho, cuando Valencia atravesaba una racha sin muchos goles, Marlon Vera fue uno de sus principales defensores, respaldando públicamente al ariete.

Marlon Vera con su nuevo corte a lo Enner Valencia

Marlon Vera vuelve al octágono

El peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera retornará al octágono y la UFC dio a conocer cuándo será su siguiente combate. Vera estará presente el UFC Fight Night de Vancouver, Canadá, y se enfrentará a Aiemann Sahibi.

El 18 de octubre de 2025, el manabita volverá al ruedo después de más de un año de inactividad, pues su última pelea fue el 3 de agosto del 2024. Su nuevo evento ante Sahibi se dará dentro de la categoría de peso gallo.

Para la futura pelea, Vera llegará con 32 años y después de dos derrotas al hilo en sus últimos duelos. En el más reciente perdió ante Deiveson Figueroa y ante lo hizo frente a Sean O’Malley, al cual desafió por el título de su división.

