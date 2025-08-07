El peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera retornará al octágono y la UFC dio a conocer cuándo será su siguiente combate. Vera estará presente el UFC Fight Night de Vancouver, Canadá, y se enfrentará a Aiemann Sahibi.

El 18 de octubre de 2025, el manabita volverá al ruedo después de más de un año de inactividad, pues su última pelea fue el 3 de agosto del 2024. Su nuevo evento ante Sahibi se dará dentro de la categoría de peso gallo.

Más noticias:

Para la futura pelea, Vera llegará con 32 años y después de dos derrotas al hilo en sus últimos duelos. En el más reciente perdió ante Deiveson Figueroa y ante lo hizo frente a Sean O’Malley, al cual desafió por el título de su división.

Tras sus últimas derrotas, el ecuatoriano se encuentra en el séptimo puesto del ranking de los luchadores de peso gallo. A pesar de ello, este llega en una mejor posición que su futuro rival, quien ocupa la décima posición.

Dentro de su carrera, Vera suma un récord de 23 victorias, 10 derrotas y un empate. 10 de sus victorias han sido por nocaut y ocho por sumisión.

¿Quién es Aiemann Zahabi, rival de ‘Chito’ Vera?

Aiemann Zahabi nació el 19 de noviembre de 1987 en Laval, Quebec, Canadá y cuenta con 37 años. Este debutó como peleador de artes marciales mixtas (MMA) en 2012 y consiguió ingresar en la UFC en 2017, donde cuenta con un récord de 13 victorias y dos derrotas.

Dada la disposición geográfica del evento, este peleará frente a su público ante Marlon ‘Chito’ Vera. En su último encuentro Zahabi se enfrentó a José Aldo, una de las leyendas del MMA y de la UFC, donde fue campeón y forma parte del salón de la fama.

Ante Aldo, el peleador canadiense logró imponerse tras los votos de los jueces y cuenta con una racha de seis victorias al hilo. Su última derrota se remonta al 2019, año en el que cayó frente a Vince Morales.

¿Quiénes pelearán en el UFC Fight Night de Vancouver?

La cartelera para el UFC Fight Night de Vancouver aún no se encuentra definida en su totalidad y la última pelea en se anunciada fue la de ‘Chito’ Vera contra Aiemann Zahabi. El evento arrancará desde las 18:00 del 18 de octubre.

Dentro de los combates que ya se encuentran confirmados también está el Azamat Bekoev y Yousri Belgaroui en la categoría de peso medio. A su vez, Manon Fiorot y Jasmine Jasudavicius se enfrentarán en la de peso mosca femenino.