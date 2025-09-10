Enner Valencia tomará un nuevo rumbo en su carrera. El capitán de la Selección de Ecuador volverá a vestir la camiseta del Pachuca de México, en lo que será una etapa clave para su preparación de cara al Mundial 2026, el tercero de su carrera y el quinto en la historia de la Tricolor.

El delantero de 35 años ya jugó en los Tuzos en 2014, club en el que brilló con sus goles y se abrió camino hacia Europa. Su paso por Pachuca lo catapultó a la selección y le permitió ser titular en el Mundial de Brasil 2014.

Más noticias:

Regreso a Pachuca

Según medios brasileños y periodistas especializados como César Luis Merlo, el Internacional de Porto Alegre, dueño de los derechos de Enner Valencia, llegó a un acuerdo verbal para su traspaso al Pachuca.

“El Inter acordó la venta de Enner Valencia al Pachuca y en las próximas horas el delantero dejará el club gaucho”, informó el medio brasileño UOL. El ecuatoriano ya habría dado el visto bueno y solo restan los exámenes médicos. Los montos de la transferencia no fueron revelados.

De concretarse, Valencia pondrá fin a su etapa en Brasil, donde jugó desde junio de 2023.

Con el Inter disputó 100 partidos, marcó 31 goles, dio 6 asistencias y conquistó el Campeonato Gaúcho 2025. Pese a un buen arranque, en este último año perdió protagonismo, con pocos minutos en la Copa Libertadores y el Brasileirao.

Pachuca, la vitrina de Enner Valencia

El vínculo entre Valencia y Pachuca es especial. A finales de 2013, los Tuzos apostaron por un joven delantero que destacaba en Emelec. En solo seis meses en el club mexicano, jugó 25 partidos, anotó 18 goles y repartió 7 asistencias.

Con sus actuaciones guió al Pachuca a la final del Clausura 2014, donde marcó seis goles, incluido un doblete en la final. Aunque el equipo fue subcampeón, Valencia se consolidó como ídolo y figura del torneo.

Ese rendimiento le abrió las puertas de la selección, con la que llegó como titular al Mundial 2014, anotando tres goles en tres partidos.

Su explosión llamó la atención del fútbol europeo y poco después fichó por el West Ham United de Inglaterra.

Mira el D-Bate