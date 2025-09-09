Enner Remberto Valencia Lastra sigue agrandando su historia como máximo goleador de la selección de Ecuador en toda su historia, al anotar su gol 47 en 100 partidos con la camiseta del combinado nacional.

El nuevo gol de Enner Valencia con la selección de Ecuador se registró la noche de este martes 9 de septiembre de 2025, ante Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Gol 47 de Enner Valencia

El gol de Enner Valencia llegó a los 45+13′ del primer tiempo. Fue desde el punto penal que venció la resistencia de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero que en la final de Catar 2022 detuvo el disparo del francés Kingsley Coman.

La jugada del penal fue revisada por el colombiano Wilman Roldán en el VAR. En la jugada estuvo involucrado Ángelo Preciado, que para el arranque del segundo tiempo fue reemplazado por Jonh Yeboah.

‘Superman’ tomó el balón y lo mandó al fondo del arco argentino. El festejo fue en una de las esquinas de las canchas del Monumental. Se abrazó con todos sus compañeros, incluidos los suplentes que corrieron toda la cancha para encontrarse con su capitán.

En su carrera, Enner Valencia le hizo dos goles a la Albiceleste. Coincidentemente, el anterior fue en el mismo Monumental, en la fecha 18 rumbo a Catar 2022, en el arco norte.

También hubo un penal de por medio, pero en esa ocasión lo falló ante Gerónimo Rulli. El rebote fue a parar al fondo del arco de la general sur.

Valencia se distancia de sus perseguidores en este ítem de la estadística. Detrás de él aparece Agustín Delgado, autor de 31 goles en 72 partidos entre 1994 y 2006.

El ‘Tin’ tiene el récord de ser el primer jugador de la Tri en anotar un gol en una Copa del Mundo.

En la tercera ubicación se encuentra Eduardo Hurtado con 26 goles en 74 compromisos entre 1992 y 2000. En el cuarto, el fallecido Christian Benítez con 24 tantos en 61 juegos entre 2005 y 2013.

En quinto, el mediocampista Álex Darío Aguinaga con 23 en 109 presencias entre 1987 y 2004. Y en el sexto casillero, Felipe Caicedo con 22 en 80 encuentros entre 2005 y 2017.

Rival Goles Bolivia 9 Venezuela 5 Perú 4 Catar 4 Honduras 3 El Salvador 3 Argentina 2 México 2 Trinidad y Tobago 2 Colombia 1 Paraguay 1 Chile 1 Costa Rica 1 Panamá 1 Estados Unidos 1 Haití 1 Jamaica 1 Guatemala 1 Países Bajos 1 Inglaterra 1 Suiza 1 Australia 1

Así fue el primer gol de Valencia

El primer gol de ‘Superman’ con la Tri se registró el martes 19 de noviembre de 2013 en un amistoso contra Honduras en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en los Estados Unidos.​

El colombiano Reinaldo Rueda le dio la oportunidad de empezar su camino como seleccionado nacional, luego de destacar con la camiseta de Emelec desde 2010, año en que el argentino Jorge Sampaoli lo hizo debutar profesionalmente.

Ante los hondureños, Valencia arrancó en el banco de suplentes. Ingresó a los 73 minutos en lugar de Fidel Martínez. 15 minutos después anotó el empate 2-2 con un golazo con pierna derecha tras sacar un potente remate desde fuera del área que no pudo detener Noel Valladares.

Cristian Ramírez, que regresó a ser convocado por el argentino Sebastián Beccacece para el proceso a la Copa del Mundo 2026, pese a su renuncia en 2019, fue el primero en felicitar y abrazar al naciente goleador con la camiseta 13 en su espalda.

Jaime Ayoví fue el autor del otro gol ecuatoriano y Carlo Costly se despachó con un doblete esa noche.

Rueda utilizó a Máximo Banguera; Walter Ayoví, Frickson Erazo, Jorge Guagua y Juan Carlos Paredes (expulsado); Christian Noboa (Luis Fernando Saritama), Segundo Alejandro Castillo (Fernando Gaibor), Antonio Valencia (Joao Rojas) y Renato Ibarra (Cristian Ramírez); Jaime Ayoví (Jefferson Montero) y Fidel Martínez (Enner Valencia).

Luis Fernando Suárez, DT de Ecuador en el Mundial 2026, alineó con Noel Valladarez; Emilio Izaguirre (Víctor Bernárdez), Juan Pablo Montes, Maynor Figueroa y Brayan Beckeles; Jorge Claros (Wilson Palacios), Edder Delgado, Marvin Chávez (Arnold Peralta) y Andy Nájar (Róger Espinoza); Jerry Palacios (Juan Carlos García) y Rony Martínez (Carlo Costly).

