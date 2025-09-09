La Selección de Ecuador tuvo su último partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un triunfo ante Argentina por 1-0. Enner Valencia le dio el triunfo a la Tri y se convirtió en el segundo máximo goleador de la Tri en duelos clasificatorios junto a Felipe Caicedo.

El choque del combinado ecuatoriano ante la ‘Albiceleste’ contó con más de un condimento especial para Valencia. Previamente, este había anunciado que no volvería a jugar con el elenco tricolor después de la Copa del Mundo, pero además cumpliría su cotejo número 100.

Más allá de la despedida de ‘Superman’ en suelo ecuatoriano y de su centenario con la Tri, este tenía entre ceja y ceja el récord de Agustín Delgado en eliminatorias. El ‘Tin’ contaba con la chapa del máximo goleador con 16 goles junto a la Selección de Ecuador.

Para el cotejo, Valencia arribó con un total de 14 dianas en partidos de eliminatorias, dos menos que Delgado. Sin embargo, otro delantero también lo superaba, Felipe Caicedo contaba con 15 goles anotados en cotejos clasificatorios.

El gol de Enner Valencia ante Argentina con la Selección de Ecuador y su partido 100

Antes de convertir, en los instantes previos del partido de la Selección de Ecuador ante Argentina en el Monumental, Valencia tuvo un homenaje debido a su cotejo número 100 y despedida de eliminatorias. Este saltó a la cancha en medio de un pasillo de honor realizado por sus compañeros y recibió los vítores y la ovación de la grada.

Durante el acto, miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) otorgaron al delantero una camiseta con el ‘100’ en la espalda. Tras ello se mostró un video en la pantalla del estadio, pues también se convirtió en el séptimo jugador ecuatoriano en alcanzar esa cifra.

Una vez que inició el compromiso, Valencia debió esperar hasta el minuto 45+13 para convertir su gol. Este llegó con un remate seco hacia el medio del arco gracias a un penal cometido sobre Angelo Preciado.

Con su tanto, el artillero cerró su paso por la Tri en eliminatorias con 15 goles y quedó a un solo tanto del récord del ‘Tin’ Delgado. Durante la presente clasificatoria anotó seis de todas las mencionadas anotaciones.

Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador

Pese a que no terminó como el máximo goleador de la Selección de Ecuador en eliminatorias, Enner Valencia sí posee otro título dentro del equipo. Este es el mayor artillero en la historia con la casaca ecuatoriana.

A nivel global, Valencia suma un total de 47 goles con el combinado nacional. Estos se contabilizan a partir de choque en eliminatorias, Mundiales, Copa América y compromisos amistosos.

¿Cómo quedó la Selección de Ecuador en eliminatorias?

Tras haber finalizado las eliminatorias y con la victoria ante Argentina, la Selección de Ecuador quedó en el segundo puesto. Esta terminó con 29 puntos, aunque en la sumatoria de resultados sumó 31, pero tres le fueron descontados por una sanción.

De cara al Mundial de 2026, el equipo disputará tres choques amistosos ante Estados Unidos, México y Canadá. En diciembre de este año conocerá a sus rivales en el máximo torneo de selecciones.

