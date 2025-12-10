Liga de Quito e Independiente del Valle se enfrentaron en un partido diferido por la fecha 3 del campeonato ecuatoriano. Con el cuadro rayado ya campeón, los albos igualaron por 0-0 y aún no se define el segundo equipo del país que irá a la Copa Libertadores 2026.

Pasillo de honor de Liga de Quito y celebración de Independiente del Valle

Para el cotejo postergado con la escuadra azucena, Independiente del Valle llegó tras haberse hecho son su segundo título de un campeonato ecuatoriano en la fecha previa. En ella, el equipo negriazul igualó con Libertad y, gracias a una derrota de Liga de Quito ante Orense, se volvió inalcanzable.

Ya con el torneo en la maleta, los rayados fueron recibidos por sus hinchas con festejos. Una bandera gigante se extendió en la general del estadio de los rayados y en esta se expulso el nuevo título y a las figuras que lo lograron.

La escuadra universitaria, a su vez, fue la primera en saltar hacia el terreno de juego. Los futbolistas se ubicaron a los costados de la boca exterior del túnel hacia la cancha y, con un pasillo y aplausos, dieron la bienvenida a sus rivales.

Un partido plano entre Liga de Quito e Independiente del Valle

En el compromiso, en el que Liga de Quito necesitaba la victoria para aumentar sus chances de ir a grupos de Copa Libertadores, el equipo no consiguió batir el pórtico del arquero Guido Villar. El cotejo fue de fricción y se enfrascó en el medio campo.

Entre los aspectos más llamativos estuvo lo brusco que resultó el compromiso. En total se registraron seis tarjetas amarillas, tres por cada bando. Los amonestados en el conjunto rayado fueron Claudio Spinelli, Jhegson Méndez y Richard Schunke y en el azucena, Leonel Quiñónez, Carlos Gruezo y Jeison Medina.

Gracias al empate, los albos alcanzaron las 66 unidades y se mantiene en el segundo puesto. A su vez, Independiente sumó 76 y aquello solo le sirvió para aumentar el puntaje.

El segundo cupo a grupos de la Copa Libertadores en disputa

La cantidad de unidades que sumó Liga de Quito le dejó a dos puntos que Barcelona SC, que cuenta con 64 y es el único de sus perseguidores que lo puede desplazar. Quedan seis unidades por disputarse y el que quede en la segunda posición irá al grupo de Copa Libertadores.

Si los albos o los toreros quedan en la tercera posición, también irán al certamen internacional, pero a la segunda fase previa. En caso de ir a tal ronda, estos deberán superar a un rival y, si lo hacen, derrotar a uno nuevo para meterse entre los 32 de torneo.

