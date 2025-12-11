El Nacional confirmó su descenso a la Serie B la noche del miércoles 10 de diciembre, luego de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificara las tres sanciones impuestas por deudas, el máximo establecido por reglamento.

Con ello, el club militar sufrió el primer descenso administrativo de su historia, distinto a los dos anteriores registrados en 1979 y 2020. Cabe mencionar que en 2018 también descendió, sin embargo, se mantuvo en la primera división.

Más noticias:

La caída marca un punto crítico para uno de los clubes más emblemáticos del país, que pasó de ser potencia nacional a protagonizar constantes crisis deportivas y económicas.

La estadística es contundente: en los últimos 20 años, El Nacional ha sumado más descensos que títulos en la élite del fútbol ecuatoriano.

Un gigante venido a menos

Durante el siglo XX y principios de los 2000, El Nacional fue un coloso. Acumuló 11 títulos de Serie A, compitió de igual a igual con Barcelona SC y alcanzó una marca única en el país: ser el primer y único Bi-Tricampeón del Ecuador.

Sin embargo, el presente dista mucho de esa grandeza. En lo que va del siglo XXI, el conjunto criollo apenas ganó dos campeonatos nacionales (Clausura 2005 y 2006). Desde entonces, la cosecha se redujo a un solo título oficial: la Copa Ecuador 2024, el segundo en su palmarés en ese torneo.

En contraste, ha descendido tres veces en 20 años:

2018 (se mantuvo en primera división)

2020 (descenso deportivo)

(descenso deportivo) 2025 (descenso administrativo)

La tendencia evidencia un deterioro profundo tanto en la administración como en el rendimiento en cancha.

Te puede interesar: El Nacional puede perder su complejo y el descenso administrativo amenaza

Las razones del descenso 2025

La Comisión Disciplinaria de la FEF se reunió el miércoles 10 de diciembre para resolver la apelación presentada por El Nacional tras recibir tres sanciones por incumplimiento de pagos. La sesión, instalada alrededor de las 18:00, confirmó la resolución inicial:

Rechazar la apelación del club

Mantener las tres sanciones vigentes

Ratificar el descenso a la Serie B para 2026

Comunicado oficial pic.twitter.com/7xtH30LYjM — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 11, 2025

La dirigencia buscaba anular la segunda sanción, pero la Comisión concluyó que el club no cumplió los plazos de pago estipulados.

El último recurso disponible para revertir el descenso es acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Sin embargo, según explica el abogado deportivo Geovanny Cárdenas, será complejo sostener un caso cuando ya existe una confirmación oficial de incumplimiento reglamentario.