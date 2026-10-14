La Libertadores vuelve con semifinales y dos ecuatorianos en la pelea por la final

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Copa Libertadores 2026 retoma su actividad este miércoles 14 de octubre con el inicio de las semifinales, una instancia que reúne a tres representantes de Brasil y uno de Argentina. Los encuentros se disputarán a ida y vuelta y definirán a los clubes que competirán por el título continental en noviembre.

Aunque Ecuador se quedó sin equipos en competencia, el torneo todavía tiene presencia nacional. Flamengo y Palmeiras protagonizan dos de los nombres centrales de esta fase, mientras que los aficionados ecuatorianos tendrán motivos para seguir una de las llaves hasta su desenlace.

Cuándo se juegan las semifinales de Libertadores con Flamengo y Palmeiras

La primera semifinal enfrentará a Fluminense y Palmeiras este miércoles 14 de octubre, desde las 19:30, hora de Ecuador, en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

El jueves 15 de octubre será el turno de Estudiantes de La Plata y Flamengo, también a las 19:30 de Ecuador. El encuentro se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en Argentina.

Los partidos de vuelta están programados para la semana siguiente. Palmeiras recibirá a Fluminense el miércoles 21 de octubre, en el NuBank Parque, de São Paulo.

Por su parte, Flamengo será local ante Estudiantes el jueves 22 de octubre, en el Maracaná. Ambos compromisos comenzarán a las 19:30 de Ecuador.

Las series se resolverán por el marcador global, es decir, la suma de los resultados de ambos encuentros. Si persiste la igualdad después de los 180 minutos reglamentarios, los clasificados se definirán mediante lanzamientos penales, sin prórroga.

Los ecuatorianos que mantienen presencia en la Libertadores

La representación de Ecuador estará concentrada en Flamengo, que cuenta en su plantilla con Gonzalo Plata y Anthony Valencia.

Plata, integrante de la Selección de Ecuador, afronta una nueva instancia decisiva con el conjunto de Río de Janeiro. Su capacidad para actuar por las bandas y participar en las transiciones ofensivas le ofrece alternativas al cuerpo técnico.

Valencia, extremo ecuatoriano de 23 años, llegó al club brasileño en septiembre de 2026, procedente del Royal Antwerp, de Bélgica. Desde su incorporación ha tenido pocos minutos en el primer equipo y busca consolidar su participación.

La presencia de ambos futbolistas en el plantel no garantiza su participación en los encuentros. Sus posibilidades dependerán de las convocatorias y decisiones técnicas.

Palmeiras y Flamengo dejaron fuera a los clubes de Ecuador

El camino de los semifinalistas brasileños también estuvo marcado por enfrentamientos ante equipos ecuatorianos.

Palmeiras eliminó a Liga de Quito en cuartos de final mediante lanzamientos penales, después de que la serie terminara igualada 3-3 en el marcador global.

El 17 de septiembre de 2026, EL COMERCIO detalló que aquella eliminación representó la novena ocasión en la que un equipo brasileño dejó fuera a Liga en una llave directa de competiciones internacionales de Conmebol.

Flamengo, mientras tanto, superó a Independiente del Valle por un marcador global de 3-1. El conjunto brasileño ganó 2-0 en Quito y empató 1-1 en Río de Janeiro.

De esta manera, los dos últimos representantes ecuatorianos quedaron eliminados antes de las semifinales, instancia a la que accedieron sus respectivos verdugos.

Dónde ver las semifinales y cuándo será la final

Los aficionados de Ecuador podrán seguir los partidos mediante las plataformas de streaming y los servicios de televisión de pago que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Libertadores. La disponibilidad dependerá del operador y del plan contratado.

La Conmebol confirmó que la final se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay.

Los dos finalistas se conocerán el 21 y 22 de octubre, cuando concluyan las series entre Fluminense y Palmeiras, y entre Flamengo y Estudiantes.

Preguntas frecuentes sobre las semifinales de la Copa Libertadores 2026:

❓ ¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores 2026? Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se disputarán el 14, 15, 21 y 22 de octubre, con partidos de ida y vuelta entre cuatro equipos de Brasil y Argentina.

Fluminense recibirá a Palmeiras el miércoles 14 de octubre, mientras que Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo el jueves 15. Las revanchas se jugarán el miércoles 21 y jueves 22, respectivamente. Todos los encuentros comenzarán a las 19:30, hora de Ecuador. ❓ ¿Qué equipos clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores 2026? Fluminense, Palmeiras, Flamengo y Estudiantes de La Plata son los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores 2026.

Brasil cuenta con tres representantes y Argentina con uno. Fluminense enfrentará a Palmeiras en una llave brasileña, mientras que Flamengo buscará su clasificación ante Estudiantes. Los ganadores disputarán la final continental en noviembre. ❓ ¿Qué futbolistas ecuatorianos siguen en la Copa Libertadores 2026? Gonzalo Plata y Anthony Valencia son los dos futbolistas ecuatorianos que integran el plantel de Flamengo, uno de los semifinalistas del torneo.

Plata forma parte de la Selección de Ecuador, mientras que Valencia llegó al club brasileño en septiembre de 2026, procedente del Royal Antwerp de Bélgica. Aunque ambos mantienen presencia en el plantel, su participación en las semifinales dependerá de las convocatorias y decisiones del cuerpo técnico. ❓ ¿Dónde ver las semifinales de la Copa Libertadores 2026 en Ecuador? Los partidos de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 podrán seguirse en Ecuador mediante operadores de televisión de pago y plataformas de streaming con derechos de transmisión.

La disponibilidad de cada encuentro dependerá del servicio contratado y de su programación. El artículo no identifica una señal específica para todos los partidos, por lo que los aficionados deberán consultar la cartelera de su operador antes de cada compromiso. ❓ ¿Cuándo y dónde será la final de la Copa Libertadores 2026? La final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Los finalistas se conocerán después de los partidos de vuelta de las semifinales, programados para el 21 y 22 de octubre. Las llaves se definirán por el marcador global y, si existe igualdad después de los dos encuentros, habrá una tanda de penales sin tiempo suplementario.

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