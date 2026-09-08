¿A qué hora juega Liga de Quito ante Palmeiras por la Copa Libertadores?

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Liga de Quito será el primer equipo ecuatoriano en disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto albo visitará a Palmeiras este miércoles 9 de septiembre, en el Allianz Parque de São Paulo, por el partido de ida de la serie.

Un día después, el 10 de septiembre, Independiente del Valle también afrontará los cuartos de final, cuando visite a Flamengo. Es la primera vez en 36 años que dos clubes ecuatorianos alcanzan simultáneamente esta instancia del torneo.

Liga de Quito visita a Palmeiras con sed de revancha en Copa Libertadores

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega a Brasil con la plantilla completa y después de vencer 3-1 a Técnico Universitario. Ese resultado también le permitió asegurar su clasificación al hexagonal final de la Liga Pro.

Liga eliminó a Mirassol en los octavos de final mediante penales. Ahora tendrá nuevamente enfrente a Palmeiras, un rival que ya protagonizó una serie memorable con los albos en 2025.

En aquella semifinal, Liga consiguió una contundente victoria 3-0 en Quito. Sin embargo, Palmeiras remontó en São Paulo con un 4-0 y avanzó a la final de la Libertadores.

Esta vez, el orden será diferente. Liga jugará primero como visitante y cerrará la serie en Quito, una condición que el conjunto ecuatoriano espera aprovechar.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

LDU, campeón de la Libertadores 2008, visitará a Palmeiras este miércoles 9 de septiembre desde las 17:00 de Ecuador. El cotejo se podrá ver por la pltaforma Disney +.

Palmeiras llega con dudas al duelo

El equipo brasileño atraviesa un momento irregular. El pasado domingo empató sin goles ante Botafogo y perdió el liderato del Campeonato Brasileño frente a Flamengo.

Abel Ferreira también tendrá que afrontar bajas. Ramón Sosa, Paulinho y Jefté están lesionados, mientras Andreas Pereira cumplirá su segundo partido de suspensión. Jhon Arias, en cambio, apunta a estar disponible.

Liga, por su parte, llega sin lesionados ni suspendidos y espera aprovechar esa ventaja para conseguir un resultado favorable en São Paulo.

La serie tendrá su definición en Quito, donde el ‘Rey de Copas’ ecuatoriano buscará sellar su clasificación a las semifinales.

Liga de Quito en Sao Paulo