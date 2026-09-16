Liga remontó ante Palmeiras, pero los penales extendieron una historia amarga frente a brasileños

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La eliminación de Liga de Quito frente a Palmeiras añadió un nuevo capítulo a una historia que comenzó hace 28 años. El conjunto brasileño avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de imponerse 4-3 en los penales, tras el 3-2 albo en Quito que dejó igualado 3-3 el marcador global.

Con este resultado, ya son nueve las ocasiones en las que un club de Brasil elimina a Liga en una llave directa de una competición internacional de Conmebol. El registro comenzó con Santos en 1998, incluye siete rivales diferentes y tiene ahora a Palmeiras como protagonista de las dos eliminaciones más recientes.

Liga y Palmeiras suman otro capítulo al historial ante Brasil

El desenlace de 2026 estuvo cerca de ser diferente. Palmeiras llegó a Quito con el 1-0 conseguido en la ida y volvió a golpear temprano con el tanto de Marlon Freitas. Luis Segovia empató para los universitarios, pero Vitor Roque convirtió de penal en el segundo tiempo y dejó a los albos dos goles abajo en el marcador global.

Cuando la clasificación brasileña parecía encaminada apareció Michael Estrada. El delantero ecuatoriano marcó dos veces sobre el final, permitió que Liga ganara 3-2 e igualó 3-3 la eliminatoria. Los albos recuperaron en pocos minutos una serie que parecía perdida, pero Palmeiras terminó imponiéndose 4-3 desde los penales.

El resultado convirtió al conjunto paulista en el segundo equipo brasileño que elimina a Liga en más de una ocasión. Lo hizo también en 2025, cuando los albos ganaron 3-0 en Quito por las semifinales de la Libertadores y Palmeiras remontó con un 4-0 en Sao Paulo.

Santos es el brasileño que más veces eliminó a Liga

La historia comenzó en la Copa Conmebol de 1998. Liga empató 2-2 con Santos en Quito por los cuartos de final y perdió 3-0 en la revancha. El marcador global terminó 5-2.

Seis años después volvieron a encontrarse. Los albos ganaron 4-2 en Casa Blanca por los octavos de la Libertadores 2004, pero Santos respondió 2-0 y llevó la definición a los penales. El conjunto brasileño se impuso 5-3.

La tercera eliminación ante Santos ocurrió en 2020. El equipo paulista ganó 2-1 en Quito y Liga respondió con un 1-0 en Brasil. El global terminó 2-2, pero Santos avanzó por la entonces vigente regla del gol de visitante.

Esas tres clasificaciones convierten a Santos en el equipo brasileño que más veces ha eliminado a Liga en competiciones internacionales.

Internacional, Gremio, Fluminense y Athletico también aparecen

En los cuartos de final de la Libertadores 2006, Internacional perdió 2-1 en Quito, pero ganó 2-0 en Porto Alegre y eliminó a Liga. El conjunto brasileño continuó su recorrido hasta proclamarse campeón de aquella edición.

Gremio apareció en 2013. Liga ganó 1-0 en Casa Blanca durante la fase previa de la Libertadores y perdió por idéntico resultado en Porto Alegre. La serie llegó a los penales y el equipo brasileño se impuso 5-4.

En 2017 fue el turno de Fluminense. El conjunto de Río de Janeiro ganó 1-0 en el Maracaná por los octavos de la Sudamericana y perdió 2-1 en Quito. El global terminó 2-2 y el gol de visitante clasificó a los brasileños.

Athletico Paranaense completó otro capítulo en 2021. Liga ganó 1-0 en Quito por los cuartos de la Sudamericana, pero cayó 4-2 en Curitiba y quedó eliminado con un global de 4-3.

Palmeiras ya aparece dos veces en la lista

Las dos eliminaciones más recientes tienen el mismo responsable. En 2025, Palmeiras remontó el 3-0 sufrido en Quito con una victoria 4-0 en Sao Paulo y dejó a Liga fuera de las semifinales de la Libertadores.

Un año después, la historia volvió a enfrentar a ambos, aunque con un desarrollo diferente. Esta vez fueron los albos quienes reaccionaron, ganaron 3-2 y borraron la ventaja brasileña gracias al doblete final de Michael Estrada. Palmeiras necesitó los penales para conseguir nuevamente la clasificación.

El balance deja a Santos con tres eliminaciones sobre Liga y a Palmeiras con dos. Internacional, Gremio, Fluminense y Athletico Paranaense completan las otras cuatro.

El historial frente a Brasil también tiene una cara favorable para los albos. Fluminense fue el rival al que Liga derrotó para conquistar la Libertadores 2008 y la Sudamericana 2009; Internacional estuvo enfrente en la Recopa 2009 y Fortaleza en la final de la Sudamericana 2023.

Los brasileños aparecen así tanto en algunas de las mayores conquistas internacionales de Liga como en nueve de sus eliminaciones. La última volvió a tener el nombre de Palmeiras, aunque esta vez necesitó sobrevivir a una remontada alba y a una definición desde los penales.

Preguntas frecuentes sobre la eliminación de Liga de Quito ante Palmeiras:

❓ ¿Cuántas veces un equipo brasileño eliminó a Liga de Quito en torneos internacionales? Liga suma nueve eliminaciones ante clubes brasileños en llaves directas de competiciones de Conmebol.

El registro comenzó con Santos en la Copa Conmebol de 1998 y llegó hasta Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. Según la nota, siete rivales brasileños diferentes aparecen en este historial. ❓ ¿Cómo eliminó Palmeiras a Liga de Quito en la Libertadores 2026? Palmeiras ganó 4-3 en la definición por penales, después de que la serie terminara 3-3 en el global.

Liga perdió 1-0 en Brasil y ganó 3-2 en Quito. Michael Estrada marcó dos goles sobre el final para igualar la eliminatoria, pero Palmeiras terminó consiguiendo la clasificación desde los penales. ❓ ¿Qué equipo brasileño eliminó más veces a Liga de Quito? Santos, con tres eliminaciones.

El conjunto brasileño dejó fuera a Liga en 1998, 2004 y 2020. Las dos últimas series se resolvieron de manera ajustada: una mediante penales y otra por la entonces vigente regla del gol de visitante. ❓ ¿Cuántas veces Palmeiras eliminó a Liga de Quito? Palmeiras ya eliminó a Liga en dos ediciones consecutivas de la Libertadores: 2025 y 2026.

En 2025 remontó un 3-0 sufrido en Quito con una victoria 4-0 en São Paulo. En 2026 necesitó una definición por penales después de que el marcador global terminara igualado 3-3. ❓ ¿Liga de Quito también consiguió títulos internacionales frente a equipos brasileños? Sí. Algunos de los principales títulos internacionales de Liga llegaron precisamente ante rivales de Brasil.

Los albos derrotaron a Fluminense en las finales de la Libertadores 2008 y la Sudamericana 2009. También enfrentaron a Internacional en la Recopa 2009 y a Fortaleza en la final de la Sudamericana 2023.

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