Fluminense avanza en Libertadores y podría revivir su historia con Liga de Quito

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Fluminense ya está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2026 y el cuadro del torneo abre una posibilidad cargada de historia para el fútbol ecuatoriano. El equipo brasileño eliminó este martes 15 de septiembre a Platense por 3-2 en el marcador global y ahora espera al ganador de la serie entre Liga de Quito y Palmeiras.

El posible cruce obliga a mirar hacia un pasado que conectó a ambos clubes en tres definiciones continentales. Si Liga consigue superar a Palmeiras, volverá a encontrarse con Fluminense, el rival al que derrotó en las finales de la Libertadores de 2008 y la Copa Sudamericana de 2009. El antecedente más reciente, en cambio, favorece al cuadro brasileño, que se impuso en la Recopa Sudamericana 2024.

Fluminense espera en Libertadores y Liga define su futuro ante Palmeiras en Quito

La clasificación de Fluminense estuvo lejos de resolverse con comodidad. El conjunto carioca llegó a Argentina con una ventaja de 2-0 conseguida en el Maracaná, pero Platense marcó dos veces durante el primer tiempo de la revancha y equilibró momentáneamente la eliminatoria.

Agustín Canobbio anotó después el gol que terminó siendo decisivo para el equipo brasileño. Fluminense perdió 2-1 el encuentro, pero conservó la ventaja acumulada y selló su clasificación con un marcador global de 3-2.

Su rival en semifinales saldrá de la serie que todavía disputan Liga de Quito y Palmeiras. El conjunto ecuatoriano debe resolver primero esa llave para que el reencuentro con los brasileños pase de ser una posibilidad a convertirse en el próximo capítulo de una rivalidad continental.

La localía aparece como uno de los factores que acompañan a los albos. Según datos difundidos por la Conmebol, Liga ganó nueve de sus últimos 11 partidos como local por la Libertadores y no perdió ninguno de esos encuentros. Palmeiras, por su parte, registra apenas una derrota en sus últimos 10 compromisos como visitante en el torneo.

Ese único tropiezo ocurrió precisamente ante los universitarios: el 3-0 sufrido en Quito durante las semifinales de la edición 2025.

El Maracaná conecta las noches históricas de Liga y Fluminense

Un eventual enfrentamiento entre Liga y Fluminense tendría un peso distinto al de una semifinal convencional. Los dos clubes protagonizaron dos finales consecutivas de torneos de la Conmebol entre 2008 y 2009, ambas definidas en el Maracaná y ambas con celebración ecuatoriana.

En 2008, Liga de Quito venció 4-2 a Fluminense en la primera final de la Libertadores, disputada en Quito. El conjunto brasileño respondió con un 3-1 en Río de Janeiro. La igualdad en el marcador global llevó la definición a los penales, donde los albos ganaron 3-1 y se convirtieron en el primer club ecuatoriano en conquistar la principal competición de clubes de Sudamérica.

Un año después, los mismos equipos volvieron a disputar un título. Liga goleó 5-1 a Fluminense en la ida de la final de la Copa Sudamericana 2009. El cuadro carioca ganó 3-0 en la revancha, pero el 5-4 acumulado permitió a los universitarios volver a levantar un trofeo continental en territorio brasileño.

La dimensión de aquella conquista de 2008 volvió a aparecer en una publicación de EL COMERCIO del 14 de septiembre de 2026, que repasó a los campeones de la Copa Libertadores. Liga de Quito continúa como el único equipo ecuatoriano que ha levantado el trofeo.

Fluminense ya consiguió su revancha ante Liga

La historia entre los clubes sumó un tercer episodio por un título en 2024. Liga de Quito y Fluminense se enfrentaron entonces en la Recopa Sudamericana, que reunió a los campeones continentales de la temporada anterior.

Los albos ganaron 1-0 en Quito, pero Fluminense revirtió la serie en el Maracaná. Dos goles de Jhon Arias dieron al conjunto brasileño el triunfo 2-0 y el campeonato por un marcador global de 2-1.

Ahora es Fluminense el que observa desde las semifinales. Liga de Quito, en cambio, todavía tiene un obstáculo antes de pensar en otro viaje hacia esta historia compartida: superar a Palmeiras. Si lo consigue, los dos clubes que disputaron tres títulos continentales entre sí volverán a encontrarse, esta vez por un lugar en la final de la Libertadores 2026.

Preguntas frecuentes sobre un posible Liga de Quito vs. Fluminense en la Libertadores:

❓ ¿Fluminense ya está clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2026? Sí. Fluminense eliminó a Platense por 3-2 en el marcador global.

El equipo brasileño ganó 2-0 en el Maracaná y perdió 2-1 en Argentina. Agustín Canobbio marcó el gol que permitió al conjunto carioca conservar la ventaja y avanzar a semifinales. ❓ ¿Fluminense podría enfrentar a Liga de Quito en semifinales? Sí, pero primero Liga debe superar a Palmeiras.

Fluminense espera al ganador de esa llave. Por eso, el reencuentro entre ecuatorianos y brasileños todavía es una posibilidad y dependerá del resultado de los cuartos de final entre Liga y Palmeiras. ❓ ¿Por qué sería especial un nuevo Liga de Quito vs. Fluminense? Porque ambos clubes ya disputaron tres títulos continentales entre sí.

Liga derrotó a Fluminense en las finales de la Copa Libertadores 2008 y la Copa Sudamericana 2009. El conjunto brasileño consiguió posteriormente imponerse a los albos en la Recopa Sudamericana 2024. ❓ ¿Cómo ganó Liga de Quito la Libertadores 2008 ante Fluminense? Liga se coronó en el Maracaná mediante una definición por penales.

Los albos ganaron 4-2 en Quito y perdieron 3-1 en Río de Janeiro. Con el marcador global igualado, Liga venció 3-1 en los penales y se convirtió en el primer y, hasta el período descrito en la nota, único club ecuatoriano campeón de la Libertadores. ❓ ¿Qué antecedente reciente tiene Liga como local ante Palmeiras? Liga derrotó 3-0 a Palmeiras en Quito durante las semifinales de la Libertadores 2025.

Además, según los datos de Conmebol citados en la nota, Liga ganó nueve de sus últimos 11 partidos como local en la Libertadores y permaneció invicto en ese período. Palmeiras, por su parte, sufrió solo una derrota en sus últimos 10 encuentros como visitante: precisamente aquel 3-0 frente a los albos.

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