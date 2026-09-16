Cierres viales en Quito por el partido Liga de Quito vs. Palmeiras este miércoles 16 de septiembre

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Este miércoles 16 de septiembre de 2026, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 17:00, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará un operativo especial en las calles cercanas al escenario deportivo.
Los cierres viales comenzarán a las 13:00 y se mantendrán hasta las 21:00. La AMT desplegará 75 Agentes Civiles de Tránsito para gestionar la circulación y controlar el tránsito en los alrededores del estadio. Las restricciones se ampliarán desde las 16:00, cuando se sumarán varios cruces al operativo.
La AMT estableció tres cierres que comenzarán a las 13:00:
Estas restricciones se mantendrán durante el desarrollo del operativo previsto para el partido.
Desde las 16:00 se añadirán 15 puntos de cierre en los alrededores del estadio:
Ante estos cierres, la AMT estableció las siguientes rutas alternas:
La AMT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos antes de circular por este sector de Quito. También solicita respetar las indicaciones de los Agentes Civiles de Tránsito y evitar estacionar en lugares no permitidos.
El operativo se desarrollará hasta las 21:00. Durante ese periodo, los 75 agentes estarán a cargo de gestionar la circulación en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito y Palmeiras disputarán el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores.
🗞️ #BoletínAMT | Conozca los cierres viales en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de Liga de Quito.— AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2026
La AMT implementará un operativo de tránsito, que contempla cierres viales desde las 13h00 y se mantendrá hasta las 21h00.
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