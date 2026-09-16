Cierres viales en Quito por el partido Liga de Quito vs. Palmeiras este miércoles 16 de septiembre

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Este miércoles 16 de septiembre de 2026, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 17:00, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará un operativo especial en las calles cercanas al escenario deportivo.

Los cierres viales comenzarán a las 13:00 y se mantendrán hasta las 21:00. La AMT desplegará 75 Agentes Civiles de Tránsito para gestionar la circulación y controlar el tránsito en los alrededores del estadio. Las restricciones se ampliarán desde las 16:00, cuando se sumarán varios cruces al operativo.

Cierres viales desde las 13:00

La AMT estableció tres cierres que comenzarán a las 13:00:

Cacica Quilago, desde la calle John F. Kennedy hasta la avenida Diego Vásquez de Cepeda. Hermensz Van Risn Rembrandt, desde La Esperanza hasta la calle Juana Terrazas. La Esperanza, entre la avenida John F. Kennedy y Hermensz Van Risn Rembrandt.

Estas restricciones se mantendrán durante el desarrollo del operativo previsto para el partido.

Cierres desde las 16:00 y rutas alternas

Desde las 16:00 se añadirán 15 puntos de cierre en los alrededores del estadio:

John F. Kennedy y Ramón Chiriboga. John F. Kennedy y Cacica Quilago. John F. Kennedy y Gustavo Lemus. John F. Kennedy y La Esperanza. John F. Kennedy y Pablo Picasso. John F. Kennedy y Leonardo Da Vinci. Avenida De la Prensa y Gustavo Lemus. Avenida De la Prensa y Pablo Picasso. Gustavo Lemus y David Ledesma. La Esperanza y Camilo Guachamín. La Esperanza y Hermensz Van Risn Rembrandt. Hermensz Van Risn Rembrandt y Vincent Van Gogh. Juana Terrazas y Tomasa Mideros. Juana Terrazas y Vincent Van Gogh. Avenida Diego Vásquez de Cepeda y Cacica Quilago.

Ante estos cierres, la AMT estableció las siguientes rutas alternas:

Avenida De la Prensa. Avenida Diego Vásquez de Cepeda. Calle Ramón Chiriboga. Calle Pablo Picasso. Calle Gustavo Lemus. Calle Tomasa Mideros. Avenida Mariscal Sucre. Calle Camilo Guachamín.

La AMT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos antes de circular por este sector de Quito. También solicita respetar las indicaciones de los Agentes Civiles de Tránsito y evitar estacionar en lugares no permitidos.

El operativo se desarrollará hasta las 21:00. Durante ese periodo, los 75 agentes estarán a cargo de gestionar la circulación en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito y Palmeiras disputarán el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores.

🗞️ #BoletínAMT | Conozca los cierres viales en los alrededores del estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de Liga de Quito.



La AMT implementará un operativo de tránsito, que contempla cierres viales desde las 13h00 y se mantendrá hasta las 21h00.



Conoce más aquí dando… pic.twitter.com/IG1gt9blG6 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 16, 2026

Te recomendamos