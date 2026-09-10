Quito tendrá cierres viales por Independiente vs. Flamengo este jueves 10 de septiembre

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció un operativo especial para este jueves 10 de septiembre de 2026 debido al partido de la Copa Libertadores entre Independiente y Flamengo. El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y generará restricciones vehiculares en las calles cercanas al escenario deportivo.

Los cierres comenzarán a las 14:00 y se mantendrán hasta las 21:30. La AMT desplegará agentes de tránsito para gestionar la circulación en los sectores aledaños a las vías restringidas. La entidad también recomienda a quienes acudan al partido utilizar transporte público y evitar estacionar vehículos en lugares no permitidos.

Estas son las calles que tendrán cierres

Las restricciones se concentrarán en distintos cruces ubicados alrededor del estadio Olímpico Atahualpa. La AMT estableció los siguientes puntos de cierre:

Av. 6 de Diciembre y José Correa

Calle José Correa y Gonzalo Serrano

Calle José Serrano y S. Quintero

Calle José Correa y Carlos Arroyo del Río

Calle M.M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río

Calle M.M. Sánchez y S. Quintero

Calle M.M. Sánchez y Juan Ramírez

Calle M.M. Sánchez y Javier Araúz

Calle M.M. Sánchez y av. 6 de Diciembre

Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz

av. Eloy Alfaro y José Correa

Los conductores que necesiten circular por esta zona deberán considerar las restricciones durante el horario establecido por la AMT. Los agentes de tránsito estarán en los alrededores para gestionar el flujo vehicular mientras permanezcan activos los cierres.

AMT recomienda estas rutas alternas

Ante las restricciones, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda a los conductores utilizar vías alternas para desplazarse por el sector y evitar los puntos donde se concentrará el operativo.

Las rutas alternas sugeridas son:

Av. Eloy Alfaro

Av. De los Shyris

Av. 10 de Agosto

av. Portugal

av. Gaspar de Villarroel

La AMT recomienda tomar en cuenta estos cambios antes de dirigirse hacia los alrededores del estadio. La circulación en las calles cercanas estará condicionada por el operativo previsto para el partido de la Copa Libertadores.

Para los asistentes al encuentro entre Independiente y Flamengo, la entidad aconseja utilizar transporte público como alternativa para llegar al estadio Olímpico Atahualpa. Quienes opten por trasladarse en vehículo particular deben respetar las restricciones y evitar estacionar en zonas no permitidas.

El operativo estará vigente desde las 14:00 hasta las 21:30 de este jueves 10 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los agentes de tránsito controlarán el flujo vehicular en las zonas aledañas a los cierres establecidos por la AMT.

⚽ #PlanOperativoQuito | Copa Libertadores – Independiente vs. Flamengo

📍 Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa

📅 Fecha: jueves 10 de septiembre 2026

🕐 Hora: 14h00 – 21h30



🧐 Conoce más detalles en el plan operativo de tránsito ⬇️ pic.twitter.com/kQ9JWm4l2d — AMTQuito (@AMT_Quito) September 10, 2026

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