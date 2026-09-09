15 días durarán los cierres viales por nuevos trabajos en la Panamericana Norte

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La movilidad en el acceso norte de la capital registra modificaciones operativas durante la segunda semana de septiembre de 2026. La apertura de dos nuevos frentes de trabajos en la Panamericana Norte concentra intervenciones en los carriles laterales de la parroquia de Calderón, con cierres programados durante un periodo de 15 días en los sectores de La Candelaria 1 y El Clavel.

Cronograma de los trabajos en la Panamericana Norte

Las labores viales comenzaron el lunes 7 de septiembre en la calzada con sentido sur-norte, específicamente a la altura de La Candelaria 1.

En este tramo de 380 metros, comprendido entre las calles Leonidas Proaño y Pedro de la Gasca, las cuadrillas ejecutan inicialmente adecuaciones en la red de alcantarillado. Una vez finalizada esta etapa de servicios básicos, las tareas continuarán con la colocación de la nueva estructura asfáltica.

Intervención nocturna en el sector de El Clavel

El segundo punto de obra se activó la noche del martes 8 de septiembre sobre la calzada norte-sur, en el barrio El Clavel. Las cuadrillas intervienen una extensión de 580 metros ubicada entre las calles Colonia y De los Pinos, donde se realiza el tendido directo de una nueva capa asfáltica.

Ambas intersecciones permanecen cerradas al tránsito mientras se desarrollan las faenas de repavimentación en la zona.

Rutas alternas y circulación en vías secundarias

Para evitar el bloqueo barrial generado por las obras en El Clavel, los conductores que requieren trasladarse hacia la avenida Giovanni Calles disponen de desvíos habilitados.

Las rutas alternativas autorizadas comprenden las calles Ulpiano Becerra y Humberto Cabezas. En estos puntos se ubican agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para encauzar el flujo de los automotores.

Operatividad de carriles centrales y contraflujo

Pese a las restricciones en los costados laterales, los carriles centrales de la vía continúan habilitados y con paso regular en sentido norte y sur. En este eje se mantiene operativo un carril de contraflujo en dirección norte-sur, entre la calle Leonidas Proaño y el acceso a Llano Grande.

El transporte pesado, buses interparroquiales, provinciales y unidades de servicio público mantienen sus rutas habituales a través de desvíos temporales.

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