Tres carriles de la Panamericana Norte cerrarán durante el feriado del 10 de Agosto

Los trabajos de rehabilitación vial modificarán la circulación en la Panamericana Norte durante el feriado del 10 de Agosto. Tres carriles permanecerán completamente cerrados en el redondel del intercambiador de Carapungo desde las 21:00 de este viernes 7 hasta las 06:00 del martes 11 de agosto de 2026.

La intervención corresponde a la segunda fase del plan ejecutado por el Municipio de Quito en el tramo ubicado entre los redondeles de Carcelén y Carapungo. Durante esos días se retirará el pavimento deteriorado y se colocará una nueva carpeta asfáltica.

La circulación se mantendrá sin restricciones durante la mañana de este viernes. El cierre comenzará en la noche para que los trabajos puedan desarrollarse de manera continua durante el feriado.

Rutas alternas por el cierre en Carapungo

Un grupo de 25 agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito estará encargado de gestionar la circulación y orientar a los conductores por las rutas habilitadas.

Los vehículos que avancen hacia el sur por la avenida Simón Bolívar podrán utilizar el paso deprimido o el carril lateral que desciende desde Carcelén.

🚨#CierreVialQuito | ¡Trabajos viales!



📍 Sector: Portal Shopping

🛣️ Dirección: av. Panamericana Norte

🚧 Tramo de intervención: Redondel de El Portal Shopping

🔀 Sentido: total



⚠️ Revisa aquí el plan operativo pic.twitter.com/EVvutwGKP5 — AMTQuito (@AMT_Quito) August 7, 2026

Para el transporte pesado se estableció un desvío por la avenida Manuel Córdova Galarza y el redondel de Tajamar, ubicado en Ciudad Bicentenario.

Paso elevado continuará habilitado

El paso elevado del intercambiador de Carapungo seguirá abierto durante la ejecución de las obras. También se mantendrá el contraflujo en sentido norte-sur mientras la maquinaria interviene la vía en dirección al intercambiador de Carcelén.

Las autoridades recomendaron tomar en cuenta las modificaciones antes de circular por este acceso a Quito durante el feriado.

Otros 32 frentes de rehabilitación en Quito

El Municipio informó que otros 32 frentes de mantenimiento vial permanecerán activos en distintos sectores de la capital. En el sur, las intervenciones se concentran en Quitumbe, Chillogallo, La Magdalena y San Bartolo.

La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre también avanzará a una nueva etapa. Los trabajos concluyeron en la calzada norte-sur, entre la avenida Colón y la calle Madrid, y desde este viernes 7 de agosto se trasladarán al sentido sur-norte del mismo tramo.

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