Kendry Páez volvió a ser titular con Chelsea Sub-21, ¿cómo le fue ante Reading?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Kendry Páez volvió a aparecer en la alineación titular del Chelsea Sub-21 este martes 13 de octubre de 2026, durante el enfrentamiento ante Reading por la EFL Trophy de Inglaterra. El mediocampista de Ecuador sumó una nueva participación desde el inicio, en un momento en el que su continuidad competitiva y sus posibilidades de incorporarse al primer equipo siguen siendo temas de atención.

El encuentro representó otra oportunidad para el futbolista de 19 años, quien busca acumular minutos después de una etapa marcada por cambios de equipo y dificultades para consolidarse. Su nueva titularidad también permitió observar cómo el Chelsea continúa integrándolo a la actividad de su plantilla juvenil.

Kendry Páez fue titular en la victoria del Chelsea ante Reading

El Chelsea Sub-21 derrotó 2-0 al Reading en condición de visitante, en un encuentro que quedó encaminado durante los primeros 25 minutos. Kendry Páez apareció entre los titulares del conjunto londinense, con el dorsal 46 y ubicado en una posición ofensiva del mediocampo.

El protagonista del marcador fue Chizaram Ezenwata, quien convirtió los dos goles del compromiso. El primero llegó a los 21 minutos y el segundo apenas cuatro minutos después, para establecer una ventaja que el conjunto visitante mantuvo hasta el final.

Según las estadísticas de 365Scores, el Chelsea registró 17 remates, cinco de ellos dirigidos al arco, mientras que el Reading acumuló 11 disparos, de los cuales dos encontraron portería.

Aunque el equipo londinense tuvo el 49 % de la posesión del balón, consiguió generar más oportunidades ofensivas y sostuvo la diferencia durante el resto del partido.

Páez no registró goles en el encuentro. Los datos disponibles tampoco permiten confirmar con precisión cuántos minutos disputó ni establecer una valoración estadística completa de su actuación individual.

¿Qué significa esta nueva titularidad para Kendry Páez?

La presencia del ecuatoriano desde el inicio adquiere relevancia por el momento que atraviesa su carrera. Después de su paso por River Plate, de Argentina, el mediocampista regresó al entorno del Chelsea, institución que adquirió sus derechos deportivos cuando todavía militaba en Independiente del Valle.

Su experiencia en el fútbol argentino terminó antes de lo previsto. El préstamo con River Plate, que inicialmente se extendía hasta mediados de 2027, fue interrumpido después de una etapa en la que el futbolista no consiguió establecerse de manera permanente en el equipo titular.

El 12 de octubre de 2026, EL COMERCIO informó sobre la finalización oficial de ese préstamo y el regreso del jugador al club inglés, una decisión que modificó nuevamente el escenario de su carrera profesional.

Ahora, su actividad se desarrolla con el Chelsea Sub-21, un equipo que compite en torneos juveniles y también participa en encuentros frente a clubes profesionales de las divisiones inferiores de Inglaterra.

Precisamente, la EFL Trophy reúne a instituciones de categorías profesionales del fútbol inglés y a equipos Sub-21 invitados de clubes de la Premier League. Esta estructura permite a los futbolistas juveniles enfrentarse a plantillas con experiencia en competiciones de mayores.

Sin embargo, ser titular en esta categoría no significa una promoción automática al primer equipo. Esa decisión depende de la planificación deportiva del club y de las oportunidades disponibles en la plantilla principal.

El Chelsea mantiene activo a Kendry Páez mientras se define su futuro

La titularidad ante Reading no constituye su primera participación con el equipo juvenil londinense. El 12 de septiembre, el ecuatoriano disputó un encuentro frente al Arsenal Sub-21, en una victoria 4-1, y tres días después registró una asistencia ante Wycombe Wanderers, por la EFL Trophy.

Estos antecedentes muestran que el mediocampista ha tenido actividad en diferentes compromisos del conjunto juvenil, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre una posible incorporación inmediata al primer equipo.

Para Ecuador, su continuidad también resulta relevante por tratarse de un futbolista que ya ha formado parte de la selección absoluta y cuyo desarrollo deportivo permanece bajo seguimiento.

El próximo compromiso previsto para el Chelsea Sub-21 será frente al Stoke City Sub-21, el viernes 16 de octubre. El calendario juvenil seguirá ofreciendo partidos mientras el club define los siguientes pasos deportivos de Kendry Páez.

Preguntas frecuentes sobre Kendry Páez y su titularidad con Chelsea Sub-21 en Inglaterra:

❓ ¿Cómo le fue a Kendry Páez en el partido Chelsea Sub-21 vs. Reading? Kendry Páez fue titular en la victoria 2-0 del Chelsea Sub-21 sobre Reading, el martes 13 de octubre de 2026, por la EFL Trophy de Inglaterra.

El mediocampista ecuatoriano utilizó el dorsal 46 y jugó en una posición ofensiva. Chizaram Ezenwata marcó los dos goles del encuentro, a los minutos 21 y 25. Páez no anotó y las estadísticas disponibles no permiten confirmar cuántos minutos disputó. ❓ ¿Por qué Kendry Páez está jugando con el Chelsea Sub-21? Kendry Páez regresó al Chelsea después de finalizar anticipadamente su préstamo con River Plate y actualmente suma minutos con el equipo Sub-21.

El mediocampista de 19 años no consiguió consolidarse como titular durante su etapa en Argentina. Su préstamo estaba previsto hasta mediados de 2027, pero terminó antes de lo establecido. El Chelsea mantiene al ecuatoriano en actividad competitiva mientras define los siguientes pasos de su carrera. ❓ ¿Kendry Páez jugará con el primer equipo del Chelsea en la Premier League? Todavía no existe una confirmación oficial sobre el ascenso de Kendry Páez al primer equipo del Chelsea.

Aunque el ecuatoriano acumula participaciones con el Chelsea Sub-21, su incorporación a la plantilla principal dependerá de las decisiones deportivas del club. Ser titular en la categoría juvenil no garantiza una convocatoria inmediata para disputar la Premier League. ❓ ¿Qué partidos ha jugado Kendry Páez con el Chelsea Sub-21 en 2026? Kendry Páez ha participado en encuentros ante Arsenal Sub-21, Wycombe Wanderers y Reading, según los antecedentes recogidos en el artículo.

El 12 de septiembre jugó frente al Arsenal Sub-21, en una victoria 4-1. Tres días después registró una asistencia contra Wycombe Wanderers por la EFL Trophy. El 13 de octubre volvió a ser titular ante Reading, en el triunfo 2-0 del conjunto londinense. ❓ ¿Cuándo vuelve a jugar Kendry Páez con el Chelsea Sub-21? El próximo partido del Chelsea Sub-21 está programado para el viernes 16 de octubre de 2026, frente al Stoke City Sub-21.

El encuentro representa una nueva oportunidad para que Kendry Páez continúe acumulando minutos en Inglaterra. Sin embargo, su presencia dependerá de la convocatoria y de las decisiones del cuerpo técnico. El futbolista ecuatoriano busca recuperar continuidad mientras se define su futuro dentro del Chelsea.

Te recomendamos