Jorge Célico: 'No entendí mi salida de Barcelona, pero acepté la decisión'

Jorge Célico considera que su paso por el 'Ídolo', en líneas generales, fue bueno. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol

Tras su salida de Barcelona S.C., Jorge Célico habló de su paso por el equipo guayaquileño y apuntó que no entendió el porqué de su salida del club.

El estratega fue cesado de su posición tras haber sido derrotado como visitante ante el Gualaceo. A menos de 24 horas de su desvinculación se anunció el regreso de Fabián Bustos como su reemplazo.



En la segunda etapa, el juego del argentino nunca logró convencer y tuvo un intermitente rendimiento. Tras su última presentación y a vísperas de su separación, el entrenador dio por perdida la etapa y señaló que iba a centrarse en poner al club en óptimas condiciones. En aquel momento el equipo había quedado por debajo de la quinta posición y a ocho puntos del líder.



Cuando la institución anunció que no continuaría con el argentino como entrenador, este no se pronunció. Durante el lunes 12 de septiembre, en diálogo con la Radio Mach Deportes, el técnico rememoró lo sucedido, repasó su gestión y cuestionó las razones por las que fue apartado del cargo.



"No entendí mi salida de Barcelona, pero acepté la decisión. Quedamos como amigos con Alfaro Moreno (presidente de la institución)", señaló el adiestrador.



Célico, a su vez, señaló que presentía lo que se le iba a venir en instantes previos, cuando presenciaban el duelo entre Universidad Católica y Aucas. De igual forma, señaló que, en uno de los entrenamientos, el principal de la institución le mencionó que sentía que estaba a tiempo de hacer algo más.

Repaso a su gestión

El adiestrador considera que su paso por el 'Ídolo', en líneas generales, fue bueno. En su intervención destacó el haber ganado la primera etapa y llegar a la final del torneo.



Otra de las razones por las que argumentó una gestión exitosa fue el desarrollo de los jugadores juveniles. De acuerdo a él, hace muchos años se había dejado de lado a las canteras y ascendió a cinco futbolistas. Además, recalcó que Barcelona había generado un cambio en su juego y estilo.



En torno a sus errores, de lo único que se arrepiente es de haber puesto un equipo alternante frente a El Nacional en la Copa Ecuador. En dicho partido, los puros criollos, que están en la Serie B, vencieron a los toreros y los eliminaron del certamen.