Estos son los cinco mejores jugadores del del FIFA 23

Para sorpresa de muchos, el astro argentino Lionel Messi ya no es el número uno del videojuego FIFA 23. Su lugar lo tomó el delantero francés Karim Benzema, que tuvo un gran año con el Real Madrid.

Electronic Arts (EA) Sports, encargados de elaborar el FIFA 23, publicaron este lunes 12 de septiembre de 2022 el listado de los mejores 23 jugadores del videojuego.



Benzema recibió una valoración de 91 puntos, mismo que Robert Leawandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne y Lionel Messi.



Los cinco restantes que completan el Top 10 del FIFA son Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois y Manuel Neuer. Todos con una valoración de 90 puntos.

Delanteros: Karim Benzema (91) y Robert Lewandowski (91)



Mediocampistas: Kevin De Bruyne (91) y Joshua Kimmich (89)



Defensas: Virgil van Dijk (91) y Marquinhos (88)



Porteros: Thibaut Courtois (90) y Manuel Neuer (90)

The world's best in the World's Game 🌍



The #FIFA23 Top 23 have landed 🙌 https://t.co/iPTBqb2pqq#FIFARatings pic.twitter.com/1cIPCrhnXh