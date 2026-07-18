Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra derrotó la tarde de este sábado 18 de julio a Francia por 6-4 en Miami por la disputa del tercer lugar del Mundial 2026, con lo que se quedó con el premio de consuelo del torneo que ganó una vez en 1966 cuando fue organizador.

Inglaterra aplastó a Francia en el PT

La selección de Inglaterra sufrió en la calurosa y húmeda Miami para derrotar a Francia por 6-4 luego de que en el primer tiempo le propinó una goleada de 4-0, lo que hizo presagiar que se iba a registrar una histórica paliza que finalmente no se concretó.

Los ingleses dominaron todas las acciones de la primera mitad. A los tres minutos, Declan Rice, compañero del ecuatoriano Piero Hincapié en el Arsenal, abrió el marcador con un remate desde fuera del área para derrotar por primera vez a Mike Maignan.

El conjunto de los ‘Tres Leones’ no quitó el pie del acelerador y anotó el 2-0 con un golpe de cabeza de Ezri Konsa, quien aprovechó la displicencia de la defensa francesa para encaminar la goleada de la tarde.

El 3-0 y 4-0 tuvieron la firma de Bukayo Saka, otro de los jugadores del Arsenal, encaminando un resultado histórico para un partido que, en la previa, el entrenador de los ‘Blues’ prometió hacer todo lo posible para ganarlo.

Francia reaccionó con Mbappé como líder

En el segundo tiempo, el equipo del ‘Gallito’ mostró otra cara, llegando al descuento con la firma de Kylian Mbappé (48′ y 66′), Bradley Barcola (54’) y Ousmane Dembélé (90+6′), poniendo suspenso en el marcador y mejorando diametralmente la pobre imagen dejada en los primeros 45 minutos.

Mbappé se apoderó del primer lugar en la carrera por la Bota de Oro con 10 goles en ocho partidos y también pasó a ser el goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 tantos en el mismo número de juegos.

Lionel Messi es el único que le puede quitar este doble reconocimiento al delantero del Real Madrid cuando enfrente a España en la final del domingo. El argentino tiene ocho goles en esta edición y 22 en su historial mundialista, pero en 33 juegos.

Cuando parecía que el empate se concretaba, Saka firmó el 5-3 a los 86′ con un certero cobro de penal y Jude Bellingham el 6-4 a los 90+8′, asegurando el tercer puesto para su selección.

Este partido pasó a ser el de más goles por el tercer puesto con 10, superando los nueve del Francia y Alemania Federal de Suecia 1958.

Inglaterra se metió en el podio por segunda vez

Inglaterra se metió por segunda vez en el podio de una Copa del Mundo. Su estreno fue en 1966, cuando ofició de anfitrión. Se proclamó campeón en Wembley en un polémico partido que ganó por 4-2 con el denominado ‘gol fantasma’ de Geoff Hurst.

Luego de 60 años, se colgó la medalla de bronce para finalizar su participación en esta edición con seis victorias (Croacia, Panamá, República Democrática del Congo, México, Noruega y Francia), un empate (Ghana) y una derrota (Argentina).

En Italia 1990 (perdieron ante Italia) y Rusia 2018 (cayeron contra Bélgica) alcanzaron el cuarto puesto, teniendo como máximas figuras a los históricos atacantes Gary Lineker y Harry Kane como goleadores, con cuatro y seis goles cada uno.

Sus 20 goles en este 2026 se los repartieron Bellingham con siete; Kane con seis; Bukayo Saka con tres; y Marcus Rashford, Anthony Gordon, Declan Rice y Ezri Konsa con uno cada uno.

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