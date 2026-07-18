Inglaterra y Francia disputan el premio consuelo del Mundial 2026

Inglaterra y Francia disputan este sábado 18 de julio desde las 16:00 el partido por el tercer puesto, o el del premio consuelo, del Mundial 2026 en el Estadio de Miami, con lo que pondrán cierre a su participación en esta edición.
Las escuadras de Inglaterra y Francia empezarán en Miami el proceso de sanación luego de haber quedado a las puertas de disputar el título de un torneo que los primeros ganaron en 1966 y los segundos en 1998 y 2018.
Los ingleses cayeron con un ajustado 2-1 ante Argentina en Atlanta, mientras que los franceses no encontraron el camino para frenar a España en Dallas, con la que sucumbieron con un 2-0 que no dejó espacio a la duda.
Inglaterra en 1966 fue anfitriona y se quedó con el título de campeón. Luego, lo más cerca que estuvo de la coronación fue en Italia 1990 y Rusia 2018, donde se quedó con el cuarto puesto luego de caer ante Italia y Bélgica, respectivamente.
Francia levantó el trofeo en 1998, como anfitriona, y en 2018. Antes de escalar al primer puesto, obtuvo un tercer lugar en Suecia 1958 y México 1986, y el cuarto puesto en España 1982 con Michel Platini como su máxima figura.
En Alemania 2006 regresaron a la final, pero esta vez la fortuna les dio la espalda en el Olímpico de Berlín al perder ante la Italia de Gianluigi Buffon, Francesco Totti y Alessandro Del Piero en la tanda de penales por 5-3.
En el tiempo reglamentario empataron 1-1 con tantos de Zinedine Zidane para los franceses y de Marco Materazzi para los italianos. Coincidentemente, el defensor fue el responsable de la expulsión del habilidoso mediocampista, una jugada que marcó el rumbo de la final.
La primera de las tres veces que se enfrentaron las escuadras de Inglaterra y Francia fue en 1966 (2-0 con doblete de Roger Hunt) en Wembley ante cerca de 100 000 espectadores, según datos registrados por la FIFA en su portal web.
En 1982 volvieron a cruzarse en la fase de grupos con una nueva victoria inglesa de 3-1 en el antiguo San Mamés de Bilbao. Bryan Robson (1‘ y 67’) y Paul Mariner marcaron para los ‘Tres Leones’, mientras que Gérand Soler (24‘) puso el transitorio 1-1.
La revancha francesa llegó en los cuartos de final de Catar 2022. Se impusieron 2-1 con goles de Aurélien Tchouaméni (17’) y Olivier Giroud (78‘). Harry Kane (53’) empató transitoriamente y a los 85‘ falló el penal que pudo enviar el juego a los tiempos extra.