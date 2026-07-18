Inglaterra y Francia disputan el premio consuelo del Mundial 2026

Inglaterra y Francia disputan este sábado 18 de julio desde las 16:00 el partido por el tercer puesto, o el del premio consuelo, del Mundial 2026 en el Estadio de Miami, con lo que pondrán cierre a su participación en esta edición.

Inglaterra y Francia buscan su revancha

Las escuadras de Inglaterra y Francia empezarán en Miami el proceso de sanación luego de haber quedado a las puertas de disputar el título de un torneo que los primeros ganaron en 1966 y los segundos en 1998 y 2018.

Los ingleses cayeron con un ajustado 2-1 ante Argentina en Atlanta, mientras que los franceses no encontraron el camino para frenar a España en Dallas, con la que sucumbieron con un 2-0 que no dejó espacio a la duda.

Inglaterra en 1966 fue anfitriona y se quedó con el título de campeón. Luego, lo más cerca que estuvo de la coronación fue en Italia 1990 y Rusia 2018, donde se quedó con el cuarto puesto luego de caer ante Italia y Bélgica, respectivamente.

Francia levantó el trofeo en 1998, como anfitriona, y en 2018. Antes de escalar al primer puesto, obtuvo un tercer lugar en Suecia 1958 y México 1986, y el cuarto puesto en España 1982 con Michel Platini como su máxima figura.

En Alemania 2006 regresaron a la final, pero esta vez la fortuna les dio la espalda en el Olímpico de Berlín al perder ante la Italia de Gianluigi Buffon, Francesco Totti y Alessandro Del Piero en la tanda de penales por 5-3.

En el tiempo reglamentario empataron 1-1 con tantos de Zinedine Zidane para los franceses y de Marco Materazzi para los italianos. Coincidentemente, el defensor fue el responsable de la expulsión del habilidoso mediocampista, una jugada que marcó el rumbo de la final.

Inglaterra y Francia en los mundiales

La primera de las tres veces que se enfrentaron las escuadras de Inglaterra y Francia fue en 1966 (2-0 con doblete de Roger Hunt) en Wembley ante cerca de 100 000 espectadores, según datos registrados por la FIFA en su portal web.

En 1982 volvieron a cruzarse en la fase de grupos con una nueva victoria inglesa de 3-1 en el antiguo San Mamés de Bilbao. Bryan Robson (1‘ y 67’) y Paul Mariner marcaron para los ‘Tres Leones’, mientras que Gérand Soler (24‘) puso el transitorio 1-1.

La revancha francesa llegó en los cuartos de final de Catar 2022. Se impusieron 2-1 con goles de Aurélien Tchouaméni (17’) y Olivier Giroud (78‘). Harry Kane (53’) empató transitoriamente y a los 85‘ falló el penal que pudo enviar el juego a los tiempos extra.

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