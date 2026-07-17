Esto se cumplirá en el Mundial después de 100 años

La final del Mundial 2026, entre España y Argentina trae consigo nuevas curiosidades que se cumplirán o pueden cumplirse. El partido será el 19 de julio a las 19:00 y, entre los hechos que fijará, esta uno que no se había visto desde hace casi 100 años, en la primer final del certamen.

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Por segunda vez en su historia, el Mundial tendrá dos selecciones hispanohablantes en la final

Al ser un partido entre argentinos y españoles, la final tendrá a dos equipos que hablan el mismo idioma en la cancha. Aquello no había sucedido desde el primer Mundial de la historia, Uruguay 1930.

En la primera Copa del Mundo, la final fue entre Uruguay y Argentina, la ‘Celeste’ se impuso por un marcador de 4-2. Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro anotaron para Uruguay. Carlos Peucelle y Guillermo Stábile fueron los goleadores de Argentina.

Después de aquel cotejo, en los siguientes Mundiales sí llegó a haber cruces entre equipos del mismo continente. Pese a ello, ninguno de los participantes tuvo un lenguaje en común.

La Finalissima que no se dio, será en el Mundial

Antes del Mundial de 2026, España y Argentina debían jugar entre sí por la Finalissima. Ese torneo a partido único, enfrentaría al campeón de la Eurocopa y al campeón de la Copa América.

El partido se suspendió debido a conflictos en Oriente Medio, pues la sede del choque sería en Catar. Tras ello, no volvió a reprogramarse y las escuadras fueron directo al Mundial.

Argentina puede ser la tercera selección que gane dos títulos mundiales seguidos

Con su participación, Argentina tiene la oportunidad de ser la tercera nación en la historia en levantar dos Copas del Mundo seguidas, pues es el vigente campeón al haber ganado en Catar 2022. Las dos primeras fueron Italia y Brasil.

Italia se coronó campeón de manera seguida en los Mundiales de 1934 y 1938. En el primero se impuso por 2-1, frente a Checoslovaquia y como local, y en el segundo, por 4-2 contra Hungría en Francia.

Brasil también ganó los dos primeros títulos de su historia de manera sucesiva. El primero lo ganó en Suecia en 1958, tras imponerse por 5-2 a los anfitriones. Cuatro años después, en Chile 1962, el ‘Scratch’ se impuso a Checoslovaquia.

Lionel Messi jugará contra Lamine Yamal, niño que cargó en brazos

El partido también traerá consigo el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal. En 2008, cuando el argentino ya era futbolista profesional en el FC Barcelona, cargó a Yamal como bebé.

El encuentro se dio gracias a una campaña de Unicef en la que participaba la familia del extremo español. Messi, a su vez, era embajador de la entidad.

El fotógrafo español Joan Monfort fue quien tomó las fotografías. Una vez que Yamal irrumpió en la escena deportiva, estas se hicieron virales.