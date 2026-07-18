Santiago Giménez guardó el secreto sobre la expulsión de Piero Hincapié

El delantero Santiago Giménez fue sorprendido por un niño en México durante un evento al ser consultado sobre lo que le dijo el defensa Piero Hincapié, que desembocó en la expulsión del ecuatoriano en el Mundial 2026.

Santiago Giménez sigue guardando el secreto

Santiago Giménez admitió con una sonrisa en su rostro que la pregunta se ha repetido constantemente desde su regreso al país, aunque dejó claro que no piensa revelar lo ocurrido.

“La verdad, desde que he estado aquí caminando las calles de México, todo el mundo me pregunta lo mismo. Pero no sé si tengas edad para saber lo que me dijo”, respondió el atacante cuya ficha pertenece al poderoso Milan de Italia.

Sin embargo, enseguida descartó cualquier posibilidad de contar el contenido de las palabras del zaguero ecuatoriano. El delantero explicó que existe un código entre futbolistas que le impide hacer público lo ocurrido dentro del terreno de juego.

“La realidad es que no. Entre futbolistas tenemos códigos y lo que pasa en la cancha queda en la cancha”, afirmó el atacante de la selección mexicana al justificar por qué decidió guardar silencio sobre el episodio.

Giménez también reconoció que revelar la conversación generaría un enorme impacto en redes sociales y medios de comunicación, pero aseguró que prefiere respetar ese acuerdo no escrito entre quienes comparten la competencia.

“Sé que tal vez si les digo aquí se va a volver viral y rompería un código. Entonces no puedo decirlo. Perdón, no puedo”, insistió, cerrando cualquier posibilidad de revelar el intercambio con Hincapié.

#VideoTH📹| ⚽👦 Durante una conferencia de prensa, un niño le hizo la pregunta que muchos tenían en mente a Santiago Giménez… y el delantero mexicano sorprendió con su respuesta. 🇲🇽🔥



Santi reveló qué fue lo que le dijo un jugador de Ecuador durante el partido, una confesión… pic.twitter.com/lW5FO9nnjC — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 18, 2026

¿Cómo fue la expulsión de Hincapié?

El pasado martes 30 de junio, las selecciones de México y Ecuador se enfrentaron por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el mítico estadio Azteca, ante la presencia de más de 80 000 eufóricos fanáticos.

Los mexicanos se impusieron con claridad y sin atenuantes por 2-0 con tantos de Julián Quiñones (22‘) y Raúl Jiménez (31’). El resultado impulsó a los locales hacia los octavos de final, mientras que a los visitantes los eliminó y los envió de regreso a su casa.

La polémica la protagonizaron Santiago Giménez y Piero Hincapié en el 90+4‘. El ecuatoriano fue expulsado luego de que el mexicano le indicara al árbitro esloveno Slavko Vinčić (designado para la final entre España y Argentina) que se tapó la boca, gesto que la FIFA sanciona con tarjeta roja.

Desde ese momento, ese ha sido el secreto mejor guardado de esta Copa del Mundo, pese a que los dos involucrados han sido consultados en reiteradas ocasiones sobre el diálogo que mantuvieron sobre el césped del Azteca.

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