Liga remonta e iguala con Independiente en el campeonato ecuatoriano

Independiente del Valle recibe a Liga de Quito en el estadio Banco Guayaquil, en la fecha 12 de la LigaPro Serie A, el domingo 28 de mayo del 2023.

En el segundo tempo, cumplidos 60 minutos, el cotejo está 2-2. LDU remontó un 0-2 en contra.

El marcador lo abrió Michael Hoyos a los 14'. Es el noveno tanto del ariete el argentino-ecuatoriano en la temporada.

El 2-0 fue un tanto en contra del golero Alexander Domínguez a los 34'.

Después de un centro al ras del chileno Matías Fernández, del IDV, el defensa argentino Facundo Rodríguez intentó despejar con tanta mala fortuna que la pelota se desvió en el pie del golero Domínguez y terminó en el fondo del arco.

El 2-1 fue obra de Facundo Rodríguez. El defensa apareció como si fuera un delantero centro y definió de zurda a la salida del golero Moisés Ramírez. Un golazo que llegó a los 53'.

El 2-2 fue obra de Jhojan Julio a los 58'.

El cuadro local bien pudo irse con una goleada al final del primer tiempo pero a los 45 minutos Hoyos falló en su remate cuando estuvo solo frente al arco de 'Dida'.



Independiente del Valle es el líder de la tabla de posiciones con 28 puntos (Sin contar este cotejo). Incluso si llega a perder mantendrá el liderato.

Un triunfo del IDV y si Barcelona SC cae en su visita a El Nacional, virtualmente será el ganador de la fase, se clasificará a las finales de diciembre y tendrá al alcance de sus manos un cupo a la Copa Libertadores.



Para Liga de Quito enfrentar a Independiente del Valle es una nueva oportunidad de dejar mejores sensaciones sobre el terreno de juego y preparar todas sus armas para pelear la segunda etapa de la LigaPro.

Los albos del DT Luis Zubeldía llegan a este encuentro con 18 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Fecha 12 - 28 de mayo

Partido: Aucas vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Bryan Loayza

VAR: Gabriel González

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Augusto Aragón

VAR: Roberto Sánchez

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

VAR: Kevin Pazmiño

Transmiten: GolTV / Star+

