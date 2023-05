IDV vs. Liga, El Nacional vs. BSC y Aucas vs. Cuenca en la jornada de la LigaPro

Ricardo Adé, defensa de Liga de Quito en la LigaPro 2023. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

El campeonato ecuatoriano de fútbol continuará este 28 de mayo del 2023 con tres emocionantes partidos, que incluyen a seis equipos que salieron al menos una vez campeones en el país. Aucas recibirá al Deportivo Cuenca; Liga visitará al Independiente del Valle y El Nacional jugará con Barcelona SC.

La jornada la abrirán Aucas, actual campeón de la LigaPro y con un complicado presente en la Copa Libertadores, que recibe a Deportivo Cuenca en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito.



Aucas es tercero en la tabla de posiciones de la primera fase de la LigaPro con 21 puntos, mientras que Deportivo Cuenca, quien ahora es dirigido técnicamente por Carlos Ischia, está en la casilla 12 con 12 puntos.



Un triunfo para Aucas lo mantendrá entre los tres primeros de la tabla. Para el Deportivo Cuenca le servirá para escala hasta la mitad.

​

Independiente del Valle vs. Liga

El segundo juego e la jornada pondrá frente a frente a Independiente del Valle vs. Liga de Quito.



Ambas escuadras capitalinas se verán las caras en el estadio Banco Guayaquil, escenario que se ubica en Chillo-Jijón, suroriente de Quito.



Independiente del Valle es el líder de la tabla de posiciones con 28 puntos. Un triunfo y si Barcelona SC cae en su visita a El Nacional, virtualmente será el ganador de la fase, se clasificará a las finales de diciembre y tendrá al alcance de sus manos un cupo a la Copa Libertadores de 2023.



Para Liga de Quito enfrentar a Independiente del Valle es una nueva oportunidad de dejar mejores sensaciones sobre el terreno de juego y preparar todas sus armas para pelear la segunda etapa de la LigaPro.

​

El Nacional vs. Barcelona SC

La parrilla de partidos del domingo se cierra con el cruce entre El Nacional vs. Barcelona SC en el estadio Olímpico Atahualpa.



A Barcelona SC en este partido solo le sirve el triunfo para seguir peleando por la primera fase, un empate o una derrota los alejará aún más de ese objetivo.



Para El Nacional una victoria ante los guayaquileños los acercará aún más a la zona alta de la tabla de posiciones.



A esta fecha llegan séptimos con 18 puntos, una cifra más que aceptable si se toma en cuenta que viven su temporada de regreso a la Serie A, luego de estar dos años en la categoría inferior del fútbol ecuatoriano.

​

Fecha 12 - 28 de mayo

Partido: Aucas vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Bryan Loayza

VAR: Gabriel González

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Augusto Aragón

VAR: Roberto Sánchez

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

VAR: Kevin Pazmiño

Transmiten: GolTV / Star+

Visita nuestros portales: