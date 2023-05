Orense ganó al Cumbayá y sube al tercer lugar en Ecuador

El DT Juan Carlos León felicita al jugador de Orense Robert Burbano. Foto: @Orense_SC

Redacción Deportes

Orense no bajó jamás los brazos y fue así que pudo ganar sobre la hora, por 1-0, a un Cumbayá que parecía se llevaba un empate valioso. Pero no, el cuadro de El Oro encontró el triunfo con un gol de un jugador no programado.

El mediocampista Richard Calderón anotó de cabeza en el 90 + 4 para conseguir el triunfo 1-0, la tarde del 27 de mayo del 2023.

Pocas opciones de real peligro se generaron en el compromiso que se disputó en la cancha del estadio 9 de Mayo de Machala.

Sin embargo, Orense fue el equipo que más propuso, llegando a generar el doble de remates que sus rivales (16 a 6) La posesión del balón también fue favorable para el club local con un 75% en promedio.

El premio a todo eso llegó con el tanto de Calderón, volante amazónico de 29 años.

El Cumbayá del DT Patricio Hurtado se mostró como un equipo al que es difícil marcarle un gol. Además, el golero Leonel Nazareno se mostró aplomado bajo los tres palos pero ni él pudo hacer nada para impedir la derrota.

Con este resultado, Cumbayá se ubica en la zona media de la clasificación, en el décimo casillero con 13 unidades.

Orense se mantiene en la parte alta de la tabla. El elenco de El Oro está tercero con 21 puntos, detrás del líder Independiente del Valle (28) y Barcelona (23).

La próxima fecha

Orense será visitante ante Mushuc Runa, en la próxima fecha. El 'Ponchito' está en el último lugar de la clasificación por lo que podría ser un rival muy complicado para el elenco de El Oro.

En tanto, el Cumbayá será local ante la Universidad Católica. Este será un partido entre clubes que están en la zona media de la clasificación. Cumbayá tiene 14 unidades mientras que el 'Trencito Azul' suma 15.

La fecha 12

Día: 26 de mayo

Libertad FC 2-2 Universidad Católica​

Día: 27 de mayo

Técnico Universitario 1-0 Mushuc Runa



Orense 1-0 Cumbayá



Partido: Delfín vs. Gualaceo

Hora: 18:00

Estadio: Jocay

​

Día: 28 de mayo

Partido: Aucas vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda



Partido: Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil



Partido: El Nacional vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

​

Día: 29 de mayo

Partido: Emelec vs. Guayaquil City

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell



