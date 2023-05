Partidos y horarios de la fecha 12 del campeonato ecuatoriano

Facundo Rodríguez, jugador de Liga de Quito en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Foto: @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (D)

La fecha 12 del campeonato ecuatoriano de fútbol de la LigaPro Serie A se jugará del viernes 26 al lunes 29 de mayo de 2023. Ocho son los partidos que están en parrilla.

A diferencia de la fecha 11 que fueron seis, en la 12 los juegos entre Libertad FC vs. Universidad Católica, Aucas vs. Deportivo Cuenca, Independiente del Valle vs. Liga de Quito, El Nacional vs. Barcelona SC y Emelec vs. Guayaquil City, son los cinco partidos que tendrán VAR.



El Técnico Universitario vs. Mushuc Runa, Orense vs. Cumbayá y Delfín vs. Gualaceo, son los tres encuentros restantes que no tienen VAR.



Libertad FC vs. Universidad Católica abren la fecha 12 el viernes 26 de mayo de 2023. Ambas escuadras medirán fuerzas en el estadio Reina del Cisne de Loja desde las 19:00.



Libertad FC afronta el choque con Marcelo Robledo como su nuevo entrenador, quien llegó para reemplazar a Paúl Vélez. Su tarea es sacar a los lojanos de la zona de descenso y encaminarlos a mejores puestos.



La Universidad Católica navega en la mitad de la tabla del campeonato ecuatoriano, ya sin opciones de pelear por la primera fase de la LigaPro.

​

Árbitros fecha 12

Día: 26 de mayo

Partido: Libertad FC vs. Universidad Católica

Hora: 19:00

Estadio: Reina del Cisne

Árbitro: Oswaldo Contreras

VAR: Kevin Pazmiño

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 27 de mayo

Partido: Técnico Universitario vs. Mushuc Runa

Hora: 13:00

Estadio: Bellavista

Árbitro: Mario Romero

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Orense vs. Cumbayá

Hora: 15:30

Estadio: 9 de Mayo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Delfín vs. Gualaceo

Hora: 18:00

Estadio: Jocay

Árbitro: René Marín

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 28 de mayo

Partido: Aucas vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Árbitro: Bryan Loayza

VAR: Gabriel González

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Independiente del Valle vs. Liga de Quito

Hora: 15:30

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Augusto Aragón

VAR: Roberto Sánchez

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: El Nacional vs. Barcelona SC

Hora: 18:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

VAR: Kevin Pazmiño

Transmiten: GolTV / Star+

​

Día: 29 de mayo

Partido: Emelec vs. Guayaquil City

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Árbitro: Franklin Congo

VAR: Guillermo Guerrero

Transmiten: GolTV / Star+

