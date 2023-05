Emelec denunció actos racistas en partido contra Huracán en Argentina

Emelec visitó al Huracán por la Copa Libertadores. Foto: @CSEmelec

Redacción Bendito Fútbol (D)

Emelec denunció actos racistas durante el partido de la Copa Sudamericana ante Huracán, en Argentina. El DT Miguel Rondelli fue el encargado de contar sobre los lamentables hechos.

​El conjunto eléctrico logró saldar el empate 2-2 gracias a los goles de Alejandro Cabeza y Miller Bolaños. De no ser por la certera intervención del VAR en tiempos de descuento, el conjunto guayaquileño se habría ido con el triunfo.



A pesar de que las mejores acciones estuvieron en la cancha, al finalizar el compromiso también hubo un acto que se llevó las miradas. En rueda de prensa, Rondelli denunció lo sucedido.



De acuerdo al DT, una vez que su equipo marcó el tanto que les fue invalidad, este fue víctima de insultos y comentarios cargados de racismo. Ante ello, reprochó los actos y llamó a la Conmebol a tomar partido ante lo suscitado.

Hostigamiento a Emelec

"Empezamos a sufrir hostigamiento de parte de la gente de Huracán. Creo que ya lo vivió un equipo colombiano que vino. No hablo de folclore. A nosotros nos insultaron todo el partido, pero no me quejó de eso. Que me insulten, que me maltraten, que me digan cosas es parte folclore del fútbol, pero que a los jugadores de mi equipo les griten 'esclavos', les griten 'negros de 'm'', me parece que no suma.", señaló el entrenador.



El estratega sostuvo que aquellos patrones se deberían romper. Asimismo, señaló que la principal atención debería de estar en lo que sucede en el compromiso y lo que este genera.



"Pueden insultar o ser ingeniosos en algún insulto, pero estamos en un momento delicado y llamar a una persona: 'esclavo' me parece que ya quedó atrás (...) Creo que la Conmebol debe tomar cartas en el asunto. No solo anunciarlo por el altoparlante, creo que las multas deben ser severas y duras porque, si no, esto se va a repetir", concluyó.

Otro caso de racismo en la Sudamericana

Un día antes del choque entre Emelec y Huracán, más acciones racistas fueron denunciadas en otro partido. Aquello se dio en el choque entre Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente Santa Fe.



Después del compromiso, el delantero colombiano Hugo Rodallega se refirió a lo sucedido. "No digo que perdimos porque la gente ofenda, eso es normal, pero ya el racismo ya cansa. Que te llamen 'mono', que te llamen 'negro', es una falta de respeto", sostuvo.

