Independiente empató en su vista a Loja con Libertad en la LigaPro

Independiente del Valle se enfrentó al cuadro lojano, Liberad. El equipo rayado logró la igualdad en su visita y pone en duda su liderato de la LigaPro en la fecha seis.

El conjunto rayado llegó al partido como favorito dado su momento en la LigaPro. En la fecha previa, la escuadra rayada finalizó en la cima con 12 unidades. En el caso del Libertad, este arribó como colista en la tabla con cinco unidades.



Con un 3-4-3 marcador, el equipo de Martín Anselmi planteó un equipo alterno y con variantes. Para su siguiente partido tendrá poco tiempo de recuperación y este será por la Copa Libertadores ante Liverpool cómo local, por lo que espera a sus nombres estelares.



Con respecto al conjunto lojano, este mantuvo su 4-4-2 habitual con Paúl Vélez. Asimismo, buscaba su segundo triunfo dentro del campeonato ecuatoriano.



Algo que agrandaba la supremacía previa de Independiente era el resultado conseguido en la fecha previa. Allí, el plantel se impuso con un categórico 3-0 ante el Delfín de Manta, donde se pudo estrenar Marcelo Moreno cómo su refuerzo estelar.

Un partido plano para Independiente del Valle y Libertad

El conjunto rayado mostró una buena propuesta ofensiva, pero no consiguió romper el arco de sus rivales. Durante los primeros 45 minutos mostró dominio y superioridad, mas él tanto no se le daba.



Con el afán de imponerse, el plantel de Sangolquí inclusive optó por juego brusco y tres de sus jugadores vieron la tarjeta amarilla en la primera mitad. Kevin Rodríguez, Mateo Carabajal y Patrik Mercado fueron amonestados.



En el segundo tiempo, Independiente del Valle volvió a tener chances, pero se mantuvo carente de gol. Nicolás Previtali tuvo una de las chances más claras tras un ataque, pero no logró conseguir el deseado tanto.



Los visitantes lo intentaron por todos lados, pero la visita resistió. En un momento reclamó una mano en el área, pero ni el árbitro ni el VAR le dieron el penal.



Anselmi busco romper el cero en el marcador con cambios, pero ni siquiera aquello se lo permitió. Yaimar Medina, Michael Hoyos, Alan Linda, Marcelo Moreno y Lorenzo Faravelli ingresaron, pero aquello surtió efecto.



Con el empate, Independiente del Valle hace 13 puntos en la tabla y puede ser igualado en puntaje por Liga de Quito y Orense si esto ganan. Libertad suma seis unidades.

