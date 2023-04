La elegancia de Lionel Messi destaca en el nuevo anuncio de Louis Vuitton

El campeón del mundo durante la sesión de fotos de la marca francesa. Foto: Louis Vuitton

Lionel Messi hizo explotar las redes sociales luego de que la marca francesa de ropa y accesorios, Louis Vuitton, difundiera un video en conjunto en el que se observa al astro argentino luciendo las prendas de la marca en un aeropuerto.

En las imágenes difundidas este viernes 14 de abril de 2023, el rosarino aparece elegante caminando en la terminal de aviones, simulando que va a emprender un viaje junto a una valija y una pelota.

“El Horizon significa mirar al futuro, dejarme llevar por la imaginación y volar, pensar en lo que pueda llegar a venir, en lo que pueda llegar a pasar, imaginar un poco todo”, es el texto que el mejor jugador del mundo acompaña en el anuncio.

La publicidad de la marca ha tenido buena repercusión luego de su lanzamiento, algo difícil de lograr luego de que los fanáticos del fútbol aún recuerden el 'spot' en el que Messi aparecía junto a Cristiano Ronaldo en medio de una meza de ajedrez.

Leo Messi en la campaña promocional de la maleta Horizon. Foto: Louis Vuitton

“Recordando su constante relación con los viajes, Lionel Messi comparte sus impresiones sobre la maleta Horizon, el modelo emblemático de la colección creada en colaboración con el diseñador Marc Newson”, señala el sitio web que promociona Louis Vuitton.

La publicación está próxima a alcanzar los dos millones de me gustas. El posteo tuvo interacciones de varios artistas internacionales como la del cantante Maluma, quien escribió “Ídolo”.

Antonela Roccuzzo, pareja de 'La Pulga' compartió la publicación en su Instagram personal acompañándolo con emojis de una cara con ojos en forma de corazón.

El PSG de Lionel Messi tendrá este fin de semana un encuentro trascendental ante el Lens que puede asegurar el campeonato de la temporada a los parisinos. Ambos equipos son los líderes de la Liga 1, con una diferencia favorable de 6 puntos para los rojiazules.

Messi, dejó un mensaje que generó revuelo entre los fanáticos ante la incertidumbre sobre dónde jugará la próxima temporada. Todo apunta a que el campeón del mundo no seguirá en el cuadro francés. “No sé cual será lo próximo, que deparará mi futuro. Me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro", declaró.

