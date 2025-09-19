La Conmebol anuló la expulsión de Gonzalo Plata, jugador de Flamengo, registrada la noche del jueves 18 de septiembre de 2025 en la ida de los cuartos de final ante Estudiantes de La Plata en el Maracaná de Río de Janeiro.

La expulsión de Gonzalo Plata generó polémica en el mismo momento que fue ejecutada por el colombiano Andrés Rojas. Incluso la Conmebol admitió en las primeras horas de este viernes 19 el error del árbitro central.

Gonzalo Plata si jugará ante Estudiantes en Argentina

La polémica que marcó el encuentro entre Flamengo y Estudiantes en la Copa Libertadores llegó a su fin, al menos en lo que respecta a la suspensión de Gonzalo Plata.

La tarjeta roja recibida por el jugador durante la victoria del Flamengo por 2-1 fue anulada por la Conmebol.

Este viernes, el club brasileño recibió un comunicado de la entidad que confirma que el ecuatoriano ya no está suspendido para el partido de vuelta, programado para el próximo jueves 25 en La Plata.

“Les informo que, de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Arbitraje y tras el debido análisis, la Unidad Disciplinaria ha modificado las medidas disciplinarias respecto al jugador Gonzalo Plata. En consecuencia, se confirma que el mencionado jugador no está suspendido para el próximo partido oficial de su club en la Libertadores 2025″, anunció el medio brasileño GE.

Conmebol admitió error en la expulsión de Plata

La decisión de la Conmebol se produce después de que la propia organización admitiera que la tarjeta roja fue un error.

En el video del VAR afirma que fue expulsado “incorrectamente” por Rojas. Este reconocimiento, junto a la presión ejercida por el Flamengo, llevó a la anulación de la sanción.

El comunicado sobre las medidas disciplinarias también corrigió lo que la propia unidad había emitido previamente.

Como es práctica habitual, el departamento había enviado una notificación inicial que confirmaba la suspensión de Plata para el segundo partido y una multa de 500 dólares al Flamengo por cada jugador amonestado, incluyendo a Samuel Lino, Saúl y Bruno Henrique. Sin embargo, la suspensión de Plata fue revocada”, explicó UOL, sobre cómo el ‘Fla‘ fue notificado.

Previo a la decisión, el Flamengo había emitido un comunicado oficial en el que indicaba que apelaría la expulsión de Plata y solicitaría medidas a la Conmebol respecto a las decisiones arbitrales.

La actuación del árbitro Andrés Rojas había enfurecido al cuerpo técnico, en especial al entrenador Filipe Luís, y a los jugadores, quienes protestaron airadamente tras el partido.

