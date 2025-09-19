Gonzalo Plata protagonizó una de las controversias en la Copa Libertadores. A pesar de que el Flamengo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata, el resultado quedó opacado por la expulsión del ecuatoriano producida la noche del jueves 18 de septiembre de 2025.

Gonzalo Plata recibió la tarjeta roja a los 82 minutos del segundo tiempo por parte del árbitro colombiano Andrés Rojas, en un momento en que el Flamengo controlaba el encuentro. La expulsión cambió la dinámica del juego y el marcador final.

Prensa de Brasil molesta por expulsión de Gonzalo Plata

La expulsión de Gonzalo Plata desató reclamos inmediatos del cuerpo técnico, jugadores y dirigentes de Flamengo, quienes argumentaron que el extremo no cometió una falta que justificara su salida del campo, un concepto en el que coincidieron medios de comunicación de Brasil y Argentina.

En Brasil, los principales medios calificaron la decisión como “sin sentido” y un error grave de la terna arbitral. Globo Esporte destacó las declaraciones de Filipe Luís, entrenador de Flamengo, quien aseguró que espera que Rojas “no vuelva a dirigir en la Libertadores” y calificó su actuación como una “catástrofe”.

El director deportivo José Boto fue más allá y habló de un arbitraje “escandaloso”, al enumerar tres acciones en las que, según él, ‘Fla’ fue perjudicado: la expulsión de Plata, un posible penal no cobrado y el gol de Estudiantes que habría tenido mano en la jugada previa.

Lance también recogió la opinión de especialistas en arbitraje. La exárbitra Renata Ruel señaló que la acción de Plata no fue temeraria y que la segunda amarilla fue exagerada, aunque recordó que, al tratarse de doble amarilla, el VAR no podía intervenir.

El exárbitro Paulo César de Oliveira coincidió en que fue una decisión “muy abierta” y dejó entrever que el árbitro aplicó un criterio demasiado estricto.

TNT Sports Brasil señala que Flamengo fue perjudicado por la decisión arbitral, aduciendo que el ecuatoriano no cometió falta, sino que él fue el que la recibió, sugiriendo que el árbitro erró en sancionarlo.

Prensa de Argentina reacciona a la expulsión de Plata

Del otro lado, en Argentina, TyC Sports tituló: “La gran polémica en el Maracaná: Flamengo sufrió la expulsión de Plata cuando parecía penal”.

El medio argentino explica que, en la jugada, Plata va a disputar la pelota en el aire y es el defensor de Estudiantes quien lo golpea con el pie. A pesar de esto, el árbitro cobró falta del ecuatoriano y le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que le valió la expulsión.

También resalta que la salida de Plata cambió el desarrollo del partido, ya que el ‘Pincha’ aprovechó la superioridad numérica para descontar.

Olé dijo que Plata fue expulsado “injustamente por una plancha que no fue sobre Rodríguez“. Esa decisión polémica permitió que Estudiantes esté “vivo” en la serie, ya que el gol de Guido Carrillo llegó poco después.

