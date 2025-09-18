16 segundos le bastaron a Gonzalo Plata para brindar una asistencia que encaminaría el triunfo del Flamengo en los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores. Sin embargo, este también recibió una inusual tarjeta roja por una falta contra él.

Este jueves 18 de agosto del 2025, Flamengo se enfrentó a Estudiantes de la Plata en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El choque terminó con un marcador de 2-1 en favor de la escuadra carioca, sin embargo, los reflectores cayeron sobre el extremo ecuatoriano por dos jugadas claves en el partido.

Más noticias:

La primera gran acción que involucró a Gonzalo Plata se produjo apenas en el alba del compromiso. Tras sacar del medio al inicio del cotejo, Plata comandó una jugada en la que el último toque previo al gol lo puso él.

Tras recibir la pelota en el medio y entregarla a un compañero, Plata picó en vertical y volvió a encontrase con el esférico dentro de la esquina inferior derecha del área chica. Allí sacó un pase hacia atrás para Pedro y llegó el primer gol del Flamengo.

La tempranera asistencia de Gonzalo Plata y la sentencia del partido en poco tiempo para el Flamengo

Tras el primer tanto de Plata, el Flamengo no tardó en sentenciar el partido y poner el 2-0 a transitario. Guillermo Varela fue el encargado de encontrar el segundo gol para la escuadra negriroja y sellar la futura victoria.

Con los dos tantos en el marcador, el ‘Mengao‘ se dedicó a controlar el compromiso y perseguir la goleada. En el cierre del partido, sin embargo, el conjunto del ecuatoriano sufrió un remezón que lo involucró directamente a él y también condicionó a su equipo para el futuro del compromiso.

La extraña expulsión contra Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

A los 82 minutos de juego, Gonzalo Plata y el Flamengo vivieron un insólito suceso cuando se produjo la expulsión de este. El puntero tricolor ya contaba con una tarjeta amarilla y entró a disputar un balón dividido con un rival.

Plata llegó primero a la pelota y, en su intento por ganar la posición, Facundo Rodríguez lo impactó con una pata dentro del área. Dada la magnitud del impacto, el rival argentino también salió perjudicado por la entrada y ambos terminaron en el suelo.

Pese a que la falta fue la del jugador argentino, y de que Plata no lo impactó y llegó al esférico, el árbitro consideró que el de la infracción fue el ecuatoriano. Tras ello, el juez central mostró la tarjeta amarilla al oriundo de Guayaquil y este se fue expulsado.

Plata se negó a salir de la cancha dado que la falta fue contra él. Inclusive esperó un llamado del VAR para que se rectifique la decisión, pero aquello tampoco ocurrió y debió retirarse.

Un resultado que favorece a Flamengo

Tras la expulsión del jugador ecuatoriano, en los minutos de descuento consiguió descontar Estudiantes de La Plata. Guido Carrillo fue el encargado de poner el gol para que el partido finalice 2-1.

La vuelta será el jueves 25 de septiembre en el Estadio Uno de La Plata. En aquel partido, Gonzalo Plata no estará presente debido a su expulsión.

Información extra: El ‘Mengao’

No te pierdas D-Bate