¿El arranque de Gallardo es el peor de los últimos cinco procesos de Ecuador?

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La llegada de Marcelo Gallardo abrió un nuevo ciclo en la Selección de Ecuador y sus dos primeras presentaciones dejaron una pregunta que puede medirse más allá de las sensaciones. La Tri enfrentó a Corea del Sur, el 24 de septiembre de 2026, y a Japón, este 1 de octubre, en los primeros encuentros del entrenador argentino.

Para poner ese comienzo en perspectiva hay que mirar hacia atrás. Los dos primeros partidos de Gustavo Quinteros, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece permiten comparar resultados, victorias, goles anotados, tantos recibidos y diferencia de gol. El balance muestra semejanzas, pero también una diferencia importante en el inicio de Gallardo.

Gallardo y Ecuador frente a los últimos procesos de la selección

Gallardo comenzó con una derrota 3-0 frente a Corea del Sur, en Suwon. Una semana después, Ecuador empató 0-0 ante Japón, en Yokohama, por la Copa Kirin, y perdió 5-4 en la definición por penales.

La tanda requiere una precisión. Para los registros estadísticos, el segundo partido terminó empatado, pues los penales no modifican el resultado de los 90 minutos. Deportivamente, sin embargo, Japón ganó la serie y avanzó tras la definición.

El balance de Gallardo después de 180 minutos es, por tanto, de dos partidos, cero victorias, un empate y una derrota. Ecuador no marcó goles, recibió tres y registra una diferencia de menos tres.

Tras el encuentro con Japón, el argentino destacó una mejoría respecto del primer partido, especialmente durante la primera parte, aunque reconoció que después el equipo perdió claridad y fluidez, según publicó EL COMERCIO este 1 de octubre.

Quinteros perdió sus dos primeros partidos

El punto de comparación más cercano por resultados negativos aparece con Gustavo Quinteros. El entrenador debutó en marzo de 2015 con una derrota 1-0 frente a México y después cayó 2-1 contra Argentina.

Su balance fue de cero victorias, cero empates y dos derrotas. La Tri marcó un gol, recibió tres y acumuló una diferencia de menos dos.

Es un dato relevante para responder la pregunta inicial: si se consideran exclusivamente los resultados durante los 90 minutos, Quinteros arrancó sin sumar puntos, mientras que Gallardo registra un empate.

Alfaro reaccionó con cuatro goles ante Uruguay

Gustavo Alfaro también perdió su primer encuentro. Argentina derrotó 1-0 a Ecuador en octubre de 2020 por las eliminatorias sudamericanas.

La reacción llegó inmediatamente. En su segundo partido, la selección venció 4-2 a Uruguay, en Quito. Así, el argentino completó sus primeros 180 minutos con una victoria, una derrota, cuatro goles anotados, tres recibidos y una diferencia positiva de uno.

Sánchez Bas pasó de recibir tres goles a ganar

El estreno de Félix Sánchez Bas, en marzo de 2023, tuvo una similitud con el de Gallardo: Ecuador recibió tres goles. Australia ganó aquel primer amistoso 3-1.

Cuatro días después, ambos volvieron a enfrentarse y la Tri se impuso 2-1. El español terminó sus dos primeros partidos con una victoria y una derrota, tres goles a favor, cuatro en contra y una diferencia de menos uno.

Beccacece también ganó en su segundo encuentro

Sebastián Beccacece debutó en septiembre de 2024 con una derrota 1-0 frente a Brasil, por las eliminatorias. Cuatro días después consiguió su primera victoria: Ecuador derrotó 1-0 a Perú, en Quito.

Su balance después de dos jornadas fue de una victoria, una derrota, un gol anotado y uno recibido. Su diferencia de gol quedó en cero.

¿Qué dicen los números del inicio de Gallardo?

La comparación de los cinco procesos deja dos respuestas diferentes. Por resultados, Quinteros tuvo el menor registro: perdió sus dos primeros encuentros. Gallardo, en cambio, perdió uno y empató otro durante los 90 minutos, aunque Ecuador posteriormente cayó en penales frente a Japón.

Por producción ofensiva y diferencia de gol aparece otro escenario. Gallardo es el único de los cinco entrenadores con cero goles anotados después de sus primeros 180 minutos y su diferencia de menos tres es la más baja del grupo. Quinteros registró menos dos; Sánchez Bas, menos uno; Beccacece, cero; y Alfaro, más uno.

Los datos, entonces, no establecen un único “peor inicio” sin definir previamente el criterio. En resultados, Quinteros comenzó con dos derrotas; en goles y diferencia, el registro más bajo corresponde al actual proceso de Gallardo.

El siguiente partido añadirá una tercera muestra a un ciclo que recién comienza y permitirá observar si la falta de gol de Ecuador permanece como una tendencia o queda limitada a sus primeras dos presentaciones.

Preguntas frecuentes sobre el inicio de Marcelo Gallardo con Ecuador:

❓ ¿Cómo empezó Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador? Gallardo registra una derrota y un empate en sus primeros dos partidos.

Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur y empató 0-0 con Japón durante los 90 minutos. La Tri posteriormente cayó 5-4 en la definición por penales ante los japoneses por la Copa Kirin. ❓ ¿Ecuador ha marcado goles con Marcelo Gallardo? No. Después de sus primeros 180 minutos, Ecuador todavía no registra goles.

La Tri no convirtió frente a Corea del Sur ni Japón. Entre los cinco procesos comparados, Gallardo es el único entrenador cuyo equipo terminó sus primeros dos encuentros sin anotaciones. ❓ ¿Qué entrenador perdió sus dos primeros partidos con Ecuador? Gustavo Quinteros perdió sus primeras dos presentaciones.

Ecuador cayó 1-0 ante México y 2-1 frente a Argentina en marzo de 2015. Quinteros terminó esos encuentros con un gol anotado, tres recibidos y una diferencia de menos dos. ❓ ¿Qué entrenadores ganaron uno de sus primeros dos partidos con Ecuador? Gustavo Alfaro, Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece consiguieron una victoria en sus primeras dos presentaciones.

Alfaro venció 4-2 a Uruguay después de perder ante Argentina; Sánchez Bas derrotó 2-1 a Australia tras caer 3-1 en su debut; y Beccacece superó 1-0 a Perú después de perder 1-0 frente a Brasil. ❓ ¿Gallardo tiene el peor inicio reciente como entrenador de Ecuador? Depende del criterio utilizado para realizar la comparación.

Por resultados en los 90 minutos, Quinteros tuvo el menor registro al comenzar con dos derrotas. Por producción ofensiva y diferencia de gol, Gallardo presenta los números más bajos: cero goles anotados, tres recibidos y una diferencia de menos tres después de dos partidos.

Te recomendamos